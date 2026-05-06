La UE insta a EEUU a respetar los términos del acuerdo arancelario

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Estados Unidos debe respetar los términos del acuerdo arancelario del año pasado, dijo este martes el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, al representante estadounidense, después de que el presidente Donald Trump amenazara con subir los gravámenes sobre los autos europeos.

El comisario «pidió un rápido retorno a los términos acordados en Turnberry, es decir, un arancel del 15% con todo incluido», dijo un portavoz de la Comisión Europea tras las conversaciones de Sefcovic con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en París.

raz/an/erl