La UE ofrece a Ucrania apoyo hasta lograr la paz e inicio del proceso de adhesión

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Ereván, 4 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este lunes que la Unión Europea (UE) ofrece a Ucrania apoyo hasta alcanzar la paz y el pronto inicio del proceso de adhesión en el bloque.

«Mi mensaje al presidente (Volodímir) Zelenski es que la UE estará junto a Ucrania el tiempo que haga falta para alcanzar una paz justa, sostenible y duradera, respetando plenamente la integridad territorial de Ucrania», dijo en la rueda de prensa que puso punto y final a la reunión en Ereván, capital armenia.

Costa subrayó que el apoyo a Kiev ante la agresión rusa sigue siendo «un punto clave para la comunidad política europea».

«Tenemos que avanzar en el proceso de adhesión de Ucrania al abrir lo antes posible el primer capítulo de negociación», añadió.

Precisamente, Zelenski, al intervenir en el plenario de la cumbre, aseguró que este verano el presidente ruso, Vladímir Putin, decidirá si sigue adelante con la guerra o apuesta por la diplomacia.

«Debemos obligarle a apostar por la diplomacia», comentó, y aludió a la necesidad de «mantener la presión con sanciones», especialmente contra la industria petrolera rusa.

En caso de que se abra un proceso diplomático, subrayó que los países europeos deben ofrecer un formato negociador y no quedarse al margen de las consultas entre Rusia y Estados Unidos.EFE

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