La UE sigue evaluando acuerdo con Israel pese a señal fuerte pedida por países como España

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Bruselas, 21 abr (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea seguirán evaluando su relación con Israel al no registrarse este martes apoyos suficientes para suspender completa o parcialmente el acuerdo de asociación con ese país como solicitan países como España, que hoy reclamó un «señal fuerte» a la UE para no perder credibilidad ante el empeoramiento de la situación en la región.

«Dado que la suspensión del acuerdo de asociación requiere el voto por unanimidad, no hubo el apoyo necesario en la sala, y las medidas que ya tenemos sobre la mesa y que requieren mayoría cualificada exigirán que los Estados cambien su postura. Hoy no lo hemos visto, pero estos debates continuarán», indicó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros.

Kallas explicó que durante la reunión hubo propuestas para la suspensión total -por parte explícita de España, Irlanda y Eslovenia- o parcial -restringir las concesiones comerciales- del acuerdo de asociación UE-Israel.

Al mismo tiempo, hubo sugerencias de restringir el comercio procedente de los asentamientos israelíes en Cisjordania, dijo.

Diferentes países solicitaron medidas ante el estancamiento del plan de paz en Gaza, la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania, la introducción de la pena de muerte para palestinos o la crisis causada por la campaña israelí contra la milicia chií Hizbulá en el Líbano.

En todo caso, la ex primera ministra estonia dejó claro que hubo Estados miembros que «expresaron su oposición a tales propuestas».

Para la suspensión completa del acuerdo es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, mientras que para suspender únicamente las ventajas comerciales que contempla, basta con una mayoría cualificada (al menos 15 países que representen al 65 % de la población de la UE).

No obstante, Kallas dijo que no apreció ningún «cambio de postura en la sala respecto a la suspensión del acuerdo», solo «nuevas propuestas sobre la mesa».

En ese sentido, indicó que transmitirá al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, las propuestas sobre el comercio con Israel porque, «si nos fijamos en las disposiciones legales, necesitamos que haya una propuesta de la Comisión sobre la mesa».

Reticencias de Alemania o Italia

Alemania es uno de los países que más se oponen a tomar medidas sancionadoras contra Israel. Su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, consideró hoy que «algo así es inapropiado» y que es «evidente que debemos dialogar con Israel sobre las cuestiones críticas».

Italia es uno de los países que, si dejaran a un lado sus reticencias, podrían abrir camino para una mayoría cualificada que suspendiera las ventajas comerciales a Israel contempladas en el acuerdo de asociación. Pero su titular de Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que a día de hoy «no se cumplen ni las condiciones numéricas ni las políticas».

«Creo que sería mejor sancionar individualmente a los responsables -los colonos violentos, sobre los que también hay sobre la mesa una propuesta de medidas restrictivas- o aumentar las sanciones. Pero no creo que bloquear un acuerdo comercial sea una herramienta útil, porque afectaría a la población israelí en general», recalcó.

En cambio, España, Irlanda y Eslovenia, apoyados por otros países como Bélgica, pidieron, si no es posible la suspensión total del acuerdo de asociación, al menos la congelación de la parte referente al comercio.

«Pido una medida, una sola. Desde que Israel ha lanzado esta guerra permanente contra todos sus vecinos en Oriente Medio, no hay ni una sola respuesta de la Unión Europea», señaló el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones posteriores a la prensa, en las que añadió que, si otros Estados miembros tienen «una propuesta alternativa sobre alguna otra medida», él está «dispuesto a estudiarlo».

Kallas, por su parte, rechazó que la credibilidad de la UE esté en juego y argumentó que, «en realidad, está aumentando en todos los ámbitos» al ser considerada como «un socio creíble y fiable”.

Aseveró que, «cada vez que alguien plantea esta cuestión de la doble moral, yo también pregunto de antemano qué están haciendo ellos por Gaza y los palestinos, y normalmente la acción de la Unión Europea siempre lo supera”.

«No tenemos un acuerdo total sobre todas estas cuestiones. Pero, ¿la suspensión del acuerdo de asociación detendrá la expansión en Cisjordania? Esto probablemente tampoco sea cierto (…) Las propuestas están ahí, pero no tenemos un acuerdo. Así que centrémonos en aquellas cuestiones en las que realmente sí tenemos un acuerdo», concluyó Kallas. EFE

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