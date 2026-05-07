La vacunación sistemática redujo notablemente la mortalidad infantil por malaria en África

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Redacción Ciencia, 8 may (EFE).- La introducción de la vacuna contra la malaria RTS,S en los programas de inmunización sistemática se asocia a una “reducción significativa” de la mortalidad en los niños pequeños, salvando miles de vidas, señala un estudio realizado en Ghana, Kenia y Malaui.

La investigación que publica Lancet estudió la vacuna RTS,S y señala que entre los niños que reunían los requisitos para haber recibido tres dosis hubo una reducción del 13 % en el número de muertes por todas las causas.

La introducción de esa vacuna, del que se hizo un seguimiento de casi cuatro años, evitó “aproximadamente una de cada ocho muertes infantiles, en zonas con una cobertura moderada de las tres dosis» y «una baja aceptación de la cuarta”, indica el artículo.

Estos resultados “ponen de relieve la urgencia de acelerar el despliegue de las vacunas contra la malaria en las zonas de África donde esta enfermedad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil”, según el equipo encabezado por la Universidad Kamuzu de Ciencias de la Salud (Malawi).

La verdadera carga de mortalidad por paludismo es difícil de medir directamente, pues muchas muertes se producen en el hogar antes de que sea posible realizar un diagnóstico e, incluso en un hospital, puede resultar difícil determinar si fue la causa directa o contribuyente, explica el artículo.

Los resultados confirmaron que la RTS,S no solo reduce los casos graves, sino que también mejora la supervivencia general, especialmente durante los primeros años de vida, cuando los niños son más vulnerables.

Además no se produjo un aumento de riesgos graves para la salud, como la meningitis o la malaria cerebral, que habían sido motivo de preocupación en ensayos anteriores.

La malaria es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños en África subsahariana, donde, provocó más de 560.000 fallecimientos en 2023, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha recomendado dos vacunas: RTS,S/AS01 y R21/Matrix-M.

La introducción de la RTS,S en Ghana, Kenia y Malaui en 2019 se evaluó a lo largo de cuatro años para determinar su impacto en la mortalidad infantil y monitorizar los ingresos hospitalarios por malaria grave, la cobertura de vacunación y la seguridad.

El estudio contó con la participación de más de 1,2 millones de niños de 158 comunidades y utilizó un sistema de vigilancia de la mortalidad a nivel comunitario, combinado con un seguimiento hospitalario, para evaluar el impacto de la vacuna.

Los autores afirman que estos resultados representan un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por combatir la malaria y poner fin a cientos de miles de muertes infantiles evitables causadas por esta enfermedad.

Además, respaldan la recomendación de la OMS de ampliar su uso y ponen de relieve la urgente necesidad de aumentar la cobertura vacunal, especialmente entre las comunidades más vulnerables, para aprovechar al máximo su potencial de salvar vidas. EFE

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