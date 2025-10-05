Lacoste continúa atrayendo miradas en la moda de la capital gala

Abraham de Amézaga

París, 5 oct (EFE).- La firma francesa Lacoste abrió la jornada de desfiles en París de este domingo, con su colección para la primavera-verano 2006, que ha vuelto a atraer gran atención por parte del público.

En el atrio de un centro de enseñanza de la ciudad francesa, y comenzando con un sonido de ducha, la colección desfiló por dos alturas, destilando esa aguda combinación de moda urbana y ‘sport’ que tan bien domina Pelagia Kolotouros, responsable de su diseño.

Como es costumbre en la casa, además de las propuestas para mujer, desfilaron igualmente las de hombre. Más de cincuenta ‘looks’ en una gama desde el blanco a los verdes, pasando por tierras, caldera, naranja y hasta azul Klein.

Las toallas-falda destacaron sobre la pasarela, algunas de ellas con el nombre Lacoste en mayúsculas. Un ingrediente que se preveía de algún modo, por aquello de que los invitados seguían el desfile sobre asientos que creaban la ilusión de haber sido realizados apilando varias toallas blancas.

El mundo del tenis sigue muy presente, en honor al creador de la casa, René Lacoste, con bolsas con forma de raquetas y polos; así como a la también campeona Suzanne Lenglen, que inspira desde hace varias temporadas el bolso icónico de la firma, el Lenglen, que reproduce una falda de tablas.

Como no podía ser menos, estas, las faldas de tablas, también se vieron sobre siluetas femeninas, aparte de amplios impermeables, polos con rayas, vestidos, shorts y americanas de aire envolvente acompañadas de pantalones anchos.

Superposiciones de prendas versátiles y de lo más apetecibles, que dejan en evidencia una vez más el interés de Lacoste por continuar subiendo de nivel, sin prisa pero sin pausa, y dejando claro que se dirige a un público de lo más heterogéneo.

En el terreno de los materiales, vinilos, punto y algodón, entre otros, destilando el interés por parte de la marca que hiciera del cocodrilo -sobrenombre con el que era conocido René Lacoste- su seña de identidad, por seguir investigando en ese campo.

Entre las invitadas al desfile de Lacoste se encontraba Miren Arzalluz, directora del museo Guggenheim de Bilbao y anterior máxima responsable del Galliera, el de la moda de París, que organizó destacadas muestras sobre Chanel, Lanvin, Alaïa o Jones.

Este domingo, y dentro del calendario oficial, también tendrán lugar los desfiles de Celine, Valentino y McQueen, entre los grandes nombres de la jornada. EFE

