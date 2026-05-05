Lagarde dice que España y Portugal han estado más protegidos del alza del gas

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(Añade declaraciones del economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane)

Fráncfort (Alemania), 5 may (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este martes que España y Portugal han estado más protegidos de la subida de los precios del gas porque generan más electricidad de fuentes no fósiles.

«Un análisis del BCE de la crisis energética actual muestra que países con una cuota más elevada de electricidad generada de fuentes de combustible no fósiles, como España y Portugal, han estado más protegidos del aumento de los precios del gas», dijo Lagarde este martes en una conferencia en Fráncfort (Alemania).

«Se calcula que una instalación mayor de capacidad de energía renovable ya ha reducido sustancialmente los costes de la electricidad en España», añadió en la misma conferencia el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane.

Lagarde consideró que la transición verde ha perdido impulso y el año pasado las emisiones de carbono globales procedentes de combustibles fósiles alcanzaron un récord en un momento en el que las tensiones geopolíticas han aumentado las facturas de la energía.

La situación actual es insostenible ahora porque Europa importa el 60 % de su energía, casi toda combustibles fósiles, y el encarecimiento de la energía actual hace esta dependencia muy cara, según la presidenta del BCE.

El comercio de derechos de emisión de CO2 añadirá inflación

Los precios del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE2) añadirán 0,2 puntos porcentuales a la inflación general de la zona del euro en 2028, advirtió Lagarde.

El BCE incluye ahora en sus proyecciones trimestrales de crecimiento e inflación el efecto del comercio de los derechos de emisión de CO2 y asume un precio de 46 euros por tonelada de CO2 en 2028.

«Los precios serán determinados por el mercado y todavía hay incertidumbre sobre cómo evolucionarán», dijo Lane en la conferencia.

La presidenta del BCE citó varios ejemplos de cómo eventos climáticos afectan a la inflación y al crecimiento en una conferencia sobre Clima, Naturaleza y Estabilidad de Precios, la primera de este tipo en el BCE.

Las olas de calor encarecen los alimentos

Por ejemplo, según Lagarde, la ola de calor del pasado verano ha encarecido 0,7 puntos porcentuales los precios de los alimentos no procesados en la zona del euro después de un año.

Lagarde dijo que «un evento meteorológico que interrumpe la producción agrícola puede presionar al alza los precios de los alimentos» y afectar a la producción.

«Cuatros años después de una sequía o inundación, la producción regional sigue estando deprimida unos 3 puntos porcentuales de media», según la presidenta del BCE.

Pero si los impactos meteorológicos debilitan la economía y los ingresos, podrían reducir la demanda y presionar a la baja la inflación, por ello el efecto inflacionista se neutraliza.

Un escasez extrema de agua podría poner en riesgo el 24 % de la producción de la zona del euro, según un estudio del BCE, la Escuela de Económicas de Londres y la Universidad de Oxford.

El producto interior bruto (PIB) per capita sería hoy más de un 20 % más elevado si no se hubiera producido el calentamiento entre 1960 y 2019, lo que supone una reducción del 0,3 % en el crecimiento anual, según Lane.

La conferencia ha sido organizada por el BCE, Frankfurt School y CETEX. EFE

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