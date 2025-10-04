The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Las autoridades de EEUU investigan dos colisiones de drones de reparto de Amazon

Agencias de regulación aérea de Estados Unidos investigan dos colisiones de drones de reparto de Amazon en el estado de Arizona, que no causaron heridos, según documentos publicados el jueves. 

El informe de la Administración de Aviación Civil (FAA) indica que los dos incidentes ocurrieron el miércoles con segundos de diferencia. 

Cada uno de los drones golpeó una grúa ubicada en Tolleson, un suburbio de Phoenix, en «circunstancias indeterminadas», señala. 

Los drones eran modelos MK30, desarrollados por la propia Amazon y desplegados a finales de 2024. Son capaces de transportar cargas de hasta unos 2,2 kilogramos.

Amazon lanzó su servicio de reparto con drones Prime Air en Lockeford, California, en 2022 y lo ha expandido gradualmente, en especial a Tolleson y Tampa Bay, Florida, y está a la espera de la aprobación de las autoridades para implantarlo en Reino Unido.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS), que investiga accidentes en transportes civiles, anunció el jueves en un mensaje publicado en X que también está investigando estas dos colisiones de drones. 

En enero, Amazon suspendió los vuelos de sus drones en Tolleson y College Station (Texas) mientras modificaba su software de navegación tras el choque en diciembre de dos dispositivos que estaban haciendo pruebas. 

Las entregas se reanudaron a finales de marzo, pero Prime Air cesó definitivamente sus operaciones en College Station a finales de agosto.

Los drones son uno de los proyectos predilectos del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien lo presentó por primera vez en 2013, prometiendo entregas en 30 minutos.

Amazon no respondió de inmediato a un comentario solicitado por la AFP sobre este caso. 

