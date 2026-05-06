Las bolsas de Asia abren al alza tras el anuncio de Trump sobre Ormuz

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Bangkok, 6 may (EFE).- Las principales bolsas de Asia arrancaron este miércoles con pronunciadas subidas, tras la decisión por parte de Estados Unidos de pausar el operativo militar para escoltar buques en el estrecho de Ormuz para buscar acuerdos con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes la suspensión del operativo ‘Proyecto Libertad’, impulsado para asegurar militarmente el tránsito de buques por Ormuz, clave para el comercio energético mundial, a petición de Pakistán.

La decisión se debe al «considerable progreso hacia un acuerdo» con Irán, publicó el mandatario en su red Truth Social, horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara que la ofensiva contra Teherán lanzada el 28 de febrero «ha terminado» y se ha abierto una nueva fase con una operación «defensiva» destinada a facilitar la navegación por Ormuz.

Aquí lo más destacado del inicio de la sesión bursátil en Asia, con el parqué de Tokio cerrado por festivo nacional:

Seúl se dispara más de un 5 %

El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subía un 5,48 % o 380,19 unidades tras la primera hora de operaciones, superando por primera vez los 7.000 puntos, hasta alcanzar un máximo de 7.317,18 enteros.

Poco después de la apertura, el operador del parqué, Korea Exchange, activó un ‘sidecar’ de compra en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas al registrarse alzas superiores al 5 %.

El referencial surcoreano ha estado batiendo récords en las últimas semanas, en parte por el auge de la industria de la inteligencia artificial (IA).

Los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK Hynix, las dos empresas de mayor capitalización, se disparaban un 12,04 y un 9,95 %, respectivamente.

China continental, Hong Kong y Taiwán avanzan

Las bolsas de China continental también registraban avances significativos antes de las 12 hora local (4 GMT). El parqué de Shenzhen ganaba un 2,57 % y se colocaba en los 15.496,48 puntos, mientras que el de Shanghái subía un 1,27 %, hasta los 4.164,42 enteros.

En Hong Kong, el referencial Hang Seng también cotizaba al alza a la misma hora, aunque con un avance más moderado, del 0,66 %, hasta las 26.069,11 unidades.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el principal indicador de Taipéi, el Taiex, subía un 0,76 % alrededor de esa hora y se situaba en 41.080,93 enteros.

Signos mixtos en la India

La jornada bursátil en la India presentaba este miércoles signos mixtos, con el índice Sensex de Bombay registrando un avance del 0,32 % y el NIFTY 50 Bolsa Nacional de Valores retrocediendo un 0,36 %.

En una sesión marcada por la volatilidad, el sector de automoción lideraba las ganancias, con un avance del 3,36 % de uno de los mayores fabricantes de vehículos del país y referente global en tractores, Mahindra & Mahindra. La segunda embotelladora más grande de PepsiCo fuera de Estados Unidos, Varun Beverages, repuntaba un 3,8 % tras presentar sólidos resultados trimestrales.

Por el contrario, el sector bancario mostraba debilidad, con una bajada del 0,38 % del Nifty Bank, indicador que mide el desempeño de las principales entidades financieras.

Mayoría de verde en el Sudeste Asiático

La mayoría de las principales bolsas del Sudeste Asiático replicaban el optimismo del resto del continente y cotizaban al alza hacia las 3:50 GMT, a excepción del parqué de Ho Chi Minh, que registraba pérdidas del 0,08 %.

El selectivo indonesio JCI lideraba las ganancias con un avance del 0,98 %, seguido por el PSEi filipino (0,87 %), el SET tailandés (0,67 %), el KLCI de Malasia (0,63 %) y el STI de Singapur (0,08 %). EFE

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