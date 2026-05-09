Las Canarias se preparan para la llegada del crucero con brote de hantavirus

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Las islas Canarias se preparan para la llegada el domingo del crucero afectado por el hantavirus, y del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que coordinará in situ la evacuación de los cerca de 150 pasajeros y miembros de la tripulación.

En el lugar, en el pequeño puerto industrial de Granadilla de Abona, las personas entrevistadas por la AFP en los últimos días han expresado su «preocupación», seis años después de la pandemia mundial de covid que perturbó al planeta.

El crucero MV Hondius llegará el domingo a Canarias entre las 03H00 y las 05H00 GMT, según el gobierno español. «Parte de la tripulación» se quedará a bordo, e irá a continuación a Países Bajos.

«Llegué a España, donde me uniré a altos funcionarios del gobierno en una misión a Tenerife para supervisar el desembarco seguro de los pasajeros, los miembros de la tripulación y los expertos en salud del crucero MV Hondius», escribió en X el director general de la OMS.

Antes de viajar a Canarias el responsable de la OMS se reunirá este sábado Madrid con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a las 17H00 hora local (15H00 GMT) en el palacio de la Moncloa. Luego emprenderá el vuelo al archipiélago.

El responsable reiteró que «hasta el momento, el riesgo para la población de las Islas Canarias y a nivel global sigue siendo bajo».

Las autoridades de Canarias se han opuesto firmemente al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones.

– Expectativa en el puerto –

Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto.

Aunque la prensa local se hace eco de la «máxima expectación mundial» con la llegada del crucero a Granadilla», a unos kilómetros del puerto se veían escenas habituales de un sábado: bañistas madrugadores, el mercadillo ambulante y desayunos en las terrazas del paseo.

«Seguimos las noticias porque tenemos el barco aquí a tres kilómetros. Trabajo en varias zonas de Granadilla y preocupa que haya algún peligro, más que nada por algún trabajador, pero tampoco veo a la gente muy preocupada, sinceramente», explicó a la AFP David Parada, vendedor de lotería en la calle, asombrado de la cantidad de periodistas en la zona.

El último balance de la OMS, difundido el viernes, registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos, de este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Esta enfermedad puede provocar, en particular, un síndrome respiratorio agudo.

Tres personas ya fueron desembarcadas en Cabo Verde el miércoles.

– Un operativo «inédito» –

El MV Hondius, de la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

«La posibilidad de contagio en Ushuaia es prácticamente nula», aseguró el viernes Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, explicó el sábado que el crucero llegará el domingo entre las cuatro y las seis de la mañana hora local (03H00 y 05H00 GMT) a Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, y estará «en régimen de fondeo, dentro de la dársena de puerto».

«Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida [que sigue en el barco] desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación», aclaró la ministra.

El barco seguirá a Países Bajos, donde el gobierno de ese país y el armador se encargarán del proceso completo de desinfección, confirmó por su lado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las autoridades españolas explicaron que los pasajeros serían examinados primero a bordo del crucero, que echará el ancla frente a la costa.

Luego, el ejército los trasladará a tierra firme en una embarcación más pequeña, y en autobuses «aislados de la población» local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a unos diez minutos, para ser repatriados a continuación en avión a sus países de origen.

El ministro del Interior precisó que primero desembarcan los españoles, y luego seguirán por grupos de nacionalidad, siempre y cuando el avión esté listo para repatriarlos en vuelos previstos hacia Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

Para los pasajeros de países «que no forman parte de la UE y no disponen de medios aéreos para garantizar la repatriación de sus ciudadanos», las autoridades españolas «están preparando un plan» en coordinación con los Países Bajos, el armador y la aseguradora del buque, precisó Fernando Grande-Marlaska en una rueda de prensa.

El mecanismo diseñado «impide cualquier contacto con la población civil», «no va a haber ningún contacto con personal civil», recalcó el ministro.

– Rastrear y aislar –

Estos últimos días, las autoridades sanitarias de varios países se han esforzado por localizar a las personas que han estado en contacto con los casos para aislarlas y realizar pruebas.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que el riesgo de propagación de este virus es «extremadamente bajo».

«Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada», señaló en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, asegurando que «no es un nuevo covid».

La ministra española de Sanidad enfatizó este sábado que «el riesgo es bajo de contagio para la población en general. Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas contrarias a los principios básicos de preservación de la salud pública».

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