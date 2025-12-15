Las cenas de Navidad y Año en Nuevo encarecen un 17 % en México en 2025

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- El gasto para las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registra un encarecimiento de 17 %, con un costo aproximado de 17.100 pesos (unos 951 dólares) este 2025, mientras que celebrar fuera de casa esta temporada decembrina puede ser entre dos y cinco veces más costoso en promedio, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En un comunicado, la Anpec presentó su monitoreo de precios en el que registra este encarecimiento del 17 % respecto al año anterior, con un gasto de 1.400 pesos por persona (unos 78 dólares) para una cena de hasta 15 asistentes, considerando que en México las familias nucleares son de aproximadamente 5 integrantes.

“Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”, comentó el presidente de la organización, Cuauhtémoc Rivera.

La Anpec realizó un desglose de precios por producto, en el que las entradas con botanas variadas (frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos) estiman un gasto de 1.750 pesos (casi 97,28 dólares), mientras que el plato fuerte representa un desembolso cercano a los 7.150 pesos (unos 397,44 dólares), con platillos tradicionales como pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno.

La cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, refrescos y hielo suman un costo aproximado de 4.550 pesos (unos 253 dólares).

A este rubro se suma el impacto del impuesto por litro a bebidas saborizadas que pasará de 1,64 pesos (unos 0,09 dólares) aplicable en 2025 a 3,08 (casi 0,17 dólares).

La organización también detalló que el costo aproximado por el postre es de 1.450 pesos (unos 80,61 dólares), mientras que la decoración con elementos básicos para ambientar el hogar, como gorros navideños o luces sencillas, es de 1.200 pesos (casi 66,71 dólares).

A ello se suma el obsequio navideño, que ronda entre los 500 y 1.000 pesos (entre 28 y 55,59 dólares), señaló.

El documento además señala que festejar esta temporada decembrina fuera de casa representa un gasto “considerablemente mayor”, al mencionar que es “entre dos y cinco veces más costoso por persona en comparación con organizar una cena casera”.

Por ejemplo, precisó que hoteles de gama alta ofrecen cenas de gala desde 5.000 pesos (unos 278 dólares) por persona y paquetes que pueden llegar hasta los 10.000 pesos (casi 556 dólares) por adulto, en tanto que los de categoría media con restaurantes “de corte elegante” rondan entre los 2.500 y 5.000 pesos (139 a 278 dólares) por persona.

Ante los elevados precios, la Anpec recomendó a la población mexicana celebrar en casa estas fechas como una medida más “sostenible y accesible”.

“Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio, ya que gran parte de las compras se realizan en los negocios de la colonia. Esto dinamiza la economía comunitaria y fomenta un consumo responsable”, subrayó Rivera.

El salario mínimo en México es de 248,93 pesos (unos 12,44 dólares) y alcanzará en enero de 2026 los 278,8 pesos diarios (casi 13,94 dólares), mientras que en la frontera del norte del país ascenderá a 419,88 pesos (cerca de 20,99 dólares) por encima de los 374,89 pesos actuales (alrededor de 18,74 dólares). EFE

