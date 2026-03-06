Las elecciones colombianas culminan en España con 255.821 electores registrados para votar

Madrid, 6 mar (EFE).- España congrega el mayor número de electores colombianos habilitados en el extranjero (255.821), solo detrás de Estados Unidos (405.325), para votar en los comicios parlamentarios y la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República, un proceso que culmina el 8 de marzo, según datos de la Registraduría Nacional.

Los que residen fuera del país pueden ejercer el derecho de sufragio desde el lunes pasado hasta el domingo próximo, cuando se vota en Colombia.

Los puestos de votación de España están distribuidos en 24 ciudades del territorio peninsular y de los archipiélagos de Baleares (mar Mediterráneo) y de Canarias (océano Atlántico). La mayor parte de los electores registrados se concentran en Madrid (96.137), Barcelona (42.930) y Valencia (28.989).

La colombiana es la segunda comunidad inmigrante más importante de España, en torno a 700.000 residentes, que se acercan al millón incluidos los de doble nacionalidad, por detrás solo de los marroquíes, según datos estadísticos oficiales.

Para participar en el extranjero, pueden escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas, informó la Registraduría Nacional.

Y otra será para la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes.

Serán elegidos 102 senadores y 182 representantes entre 3.231 aspirantes.

De igual manera, los votantes podrán solicitar la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la Presidencia.

Las elecciones legislativas son el preámbulo de las presidenciales del 31 de mayo, en primera vuelta, para decidir el sucesor de Gustavo Petro en la Jefatura del Estado.

De esta manera, la composición del Congreso colombiano del periodo 2026-2030 será crucial para la gobernabilidad con un nuevo presidente de la República a partir del 7 de agosto, mientras crecen la inseguridad y los enfrentamientos entre grupos armados.

A las presidenciales llegarán como favoritos, según las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Por ahora, la disputa electoral del domingo se centra en el oficialista Pacto Histórico, del que forma parte Petro, y el opositor Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

Son los partidos favoritos para obtener la mayor cantidad de escaños de ambas cámaras parlamentarias, aunque también obtendrían parlamentarios partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador, la U, Cambio Radical y la Alianza Verde. EFE

