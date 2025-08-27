Las escuelas de Nueva York recuerdan que «son un lugar seguro» ante redadas a inmigrantes

3 minutos

Nueva York, 27 ago (EFE).- El Departamento de Educación de Nueva York, el más grande de EEUU., y organizaciones de ayuda a inmigrantes aseguraron este miércoles a esta comunidad que las escuelas son seguras para sus hijos, ante el inicio del nuevo curso escolar el 4 de septiembre y las continuas redadas que realiza la Administración del presidente Donald Trump.

«Nuestras escuelas son un lugar seguro, donde su hijo será cuidado y valorado. Este año continuaremos apoyando a nuestros recién llegados», afirmó la canciller de Educación, Melissa Avilés Ramos, a los miles de padres inmigrantes que sienten temor a enviar a sus hijos a la escuela y que ellos mismos o los niños sean detenidos por agentes de Inmigración, aunque en teoría esos arrestos no están permitidos en centros educativos ni iglesias.

Avilés Ramos dijo durante una conferencia de prensa conjunta que continuarán apoyando a la comunidad inmigrante con diversas acciones como la feria de recursos para facilitarles acceso a alimentos, ropa, productos de higiene y conectarles con organizaciones que les orientan en diversas áreas.

Destacó además que han formado a miles de empleados de las escuelas en protocolos para actuar ante las fuerzas, lo que continuarán haciendo.

Mientras que Mary Vaccaro, vicepresidenta de la Federación Unida de Maestros, el principal sindicato en el Departamento de Educación que representa a unos 200.000 miembros, reiteró el mensaje a los padres de que no tengan temor.

«Tienen miedo de subir a su hijo al autobús porque no saben quién estará esperando cuando lleguen a la escuela», afirmó durante la conferencia frente a la sede del Departamento de Educación, a pasos de la alcaldía de la ciudad.

«No queremos que tengan miedo de entrar en esas escuelas porque son un entorno seguro y acogedor», afirmó y pidió además a los padres que den su información a los maestros al llegar a la escuela de su hijo al asegurar que no será compartida con inmigración.Sólo será usada para localizarlos si su hijo se enferma, indicó.

También aseguró a los inmigrantes que personal de la escuela estará para recibir a los niños cuando los autobuses lleguen al plantel y que les acompañarán hasta su salón respectivo.

Entre los grupos que dijeron presente estuvo además la International Network for Public Schools, que en esta ciudad opera 17 escuelas públicas para inmigrantes que aseguró que «están listos» para recibirles el 4 de septiembre. La escuela de nivel intermedio y superior tiene estudiantes de 100 países y se hablan 99 lenguas.

Por su parte, la Coalición de Inmigración, que convocó la conferencia, indicó que han trabajado con el Departamento de Educación y otras organizaciones proinmigrantes para producir material educativo para orientar a los inmigrantes sobre sus derechos y qué hacer ante un encuentro con Inmigración, material que está disponible en la web.

Destacó que un punto principal es que los padres tengan listo un documento nombrando un tutor para sus hijos si son detenidos como parte de la política del Gobierno de Trump de deportaciones masivas. EFE

