Las exportaciones de China se disparan en abril a un ritmo mayor del esperado

afp_tickers

2 minutos

Las exportaciones de China se dispararon a un ritmo mayor de lo esperado en abril, según datos oficiales publicados este sábado, a pesar de la crisis económica provocada por la guerra en Oriente Medio.

Los envíos desde la potencia industrial asiática aumentaron un 14,1% interanual el mes pasado, informó la Administración General de Aduanas (GAC).

Este crecimiento superó la previsión del 8,4% de los economistas encuestados por la agencia financiera Bloomberg.

También aceleró significativamente frente al aumento del 2,5% registrado en marzo.

El auge del comercio ha representado un salvavidas para Pekín en los últimos años, ante el estancamiento de una economía con un gasto lento y una crisis de deuda persistente en el sector inmobiliario que lastran la actividad.

Los analistas esperan con interés la reunión que se celebrará la próxima semana en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Las conversaciones, inicialmente previstas para finales de marzo, se retrasaron debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha disparado los precios de la energía al paralizar el tráfico marítimo a través del vital estrecho de Ormuz.

Para Trump, el enorme superávit de China en el comercio bilateral ha sido un importante punto de fricción.

Antes de que se celebre esa cumbre, los datos oficiales mostraron este sábado que las exportaciones de China a Estados Unidos también crecieron un 11,3% interanual en abril, volviendo a los números verdes tras caer bruscamente un 26,5% en marzo.

Los economistas sostienen que el gigante asiático debería orientarse hacia un modelo de crecimiento impulsado más por el consumo de los hogares que por los motores tradicionales, como la inversión inmobiliaria y en infraestructura.

En una señal positiva para el gasto interno, las importaciones de la segunda economía mundial escalaron un 25,3% interanual el mes pasado.

Esa cifra rebasó la previsión de Bloomberg del 20%, pero fue ligeramente inferior al aumento del 27,8% registrado en marzo.

pfc-mya/abs/arm/vel