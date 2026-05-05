Las exportaciones del café salvadoreño crecieron un 40 % en el ciclo 2025-2026

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San Salvador, 5 may (EFE).- Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron aproximadamente un 40 % en los primeros seis meses del ciclo 2025-2026, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) obtenidas este martes.

Los datos indican que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y marzo de 2026 sumaron más de 92,37 millones de dólares, frente a los 65,99 millones de los mismos meses de la cosecha 2024-2025. La diferencia al alza es de más de 26,38 millones de dólares.

«En el ejercicio 2025-26, hasta marzo de 2026, el volumen de exportaciones presenta un alza del 14,43 % en comparación con el mismo período del ejercicio 2024 /25. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 39,98 % frente al mismo periodo del ejercicio previo», de acuerdo con un informe del ISC.

Las cifras del informe de la cosecha actual señalan que se han exportado 282.429 quintales oro, mientras que el informe del mismo lapso del ciclo 2024-2025 apunta que se exportaron 246.814, la diferencia al alza es de 35.615 quintales.

Del total de café salvadoreño exportado, las ventas de café oro representaron más de 88,78 millones de dólares de ingresos, el café soluble llegó a 2,45 millones y el café tostado 1,13 millones.

En el ciclo actual, Norteamérica compró el 69 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 18,2 % fue enviado a Europa y el 3,2 % a Asia.

Según los documentos del ISC, la cosecha 2025-26 ha llegado a 898.363 quintales oro-uva, mientras que en el ciclo anterior al mes de marzo era de 827.217 quintales oro-uva.

Se conoce como café oro al grano al cual se le han quitado las diversas cáscaras que lo cubren y se encuentra listo para su tostado, mientras que el oro-uva es el fruto maduro del café recién cortado, al que no se le ha quitado la cáscara, ni ha sido sometido a ningún proceso.

Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 31,28 % en todo el ciclo 2024-2025 con 175,04 millones de dólares.

La caficultura salvadoreña, cuyo ciclo de cosecha comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente, se vio fuertemente golpeada por el hongo de la roya y la crisis climática, que la ha llevado a registrar, desde el ciclo 2013-2014, sus mínimos históricos de producción del grano.

Este grano fue el principal motor de la economía salvadoreña en las décadas de 1920 y 1930, representando un 90 % de las exportaciones y actualmente es el principal producto agrícola de exportación. EFE

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