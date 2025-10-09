Las familias de los rehenes en Gaza invitan a Trump a reunirse con ellas en Israel

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a los allegados de la mayoría de los secuestrados en Gaza, invitó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reunirse con ellas en Israel tras fomentar el acuerdo para el alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Ya sea un discurso en la plaza (conocida como «de los rehenes», en Tel Aviv), un lugar que se ha convertido en símbolo de esperanza y resiliencia del espíritu humano, una visita privada a las familias o cualquier reunión que se ajuste a su programa, haremos lo que sea necesario para hacerlo posible», señaló el Foro en un comunicado este jueves.

«Simplemente necesitamos tener la oportunidad de mirarle a los ojos y expresar lo que las palabras en sí mismas no pueden transmitir plenamente: que nos devolvió a nuestras familias y, con ellas, nuestra esperanza», añadieron.

Trump llegará a Israel el domingo, recogió esta mañana el diario israelí Yedioth Ahronot, tras la firma del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Según anunció Trump, la liberación de los 48 cautivos en Gaza se producirá el lunes. De ellos, las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.

Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes conformarán los 1.950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.

Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1.700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.

Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la «línea amarilla» estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.

Esta línea permitirá que las tropas israelíes permanezcan en Gaza en un perímetro de una profundidad de en torno a 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y 6,5 en la más amplia, garantizando la presencia militar de Israel en, aún, cerca de la mitad del enclave.

Según el diario israelí Haaretz, esta primera retirada se producirá para que las milicias gazatíes, encabezadas por Hamás, puedan localizar a todos los rehenes. EFE

