Las letras de las canciones populares en EE.UU. se han vuelto más negativas desde 1973

3 minutos

Redacción Ciencia, 11 dic (EFE).- Las letras de las canciones populares en Estados Unidos se han vuelto, desde 1973, más simples, negativas y con más palabras relacionadas con el estrés, aunque momentos como la pandemia de covid-19 se asociaron con letras más complejas y positivas, según un estudio.

Los autores de la investigación, encabezados por la Universidad de Viena, sugieren que estos hallazgos reflejan las complejas formas en que la personas utilizan la música para lidiar con el estrés.

El equipo analizó, con técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural, las letras de las cien canciones en inglés más populares en Estados Unidos cada semana entre 1973 y 2023 (20.186 temas), según la lista Billboard Hot 100.

El aumento, en general y con el paso del tiempo, de letras más sencillas y negativas ha coincidido con el crecimiento de las tasas de depresión y ansiedad y con el de la negatividad en los medios de comunicación y los libros de ficción, según se ha publicado en investigaciones anteriores.

Sin embargo, también descubrieron que la popularidad de las canciones con letras más complejas comenzó a aumentar a partir de 2016 y sugieren que es necesario seguir investigando para averiguar las razones de este fenómeno.

Al evaluar los posibles factores que influyen en los cambios en las preferencias líricas de los oyentes, los autores no identificaron asociaciones con los cambios en la renta media de los hogares desde 1973.

Por el contrario, sí identificaron algunas asociaciones con acontecimientos estresantes importantes, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la pandemia de covid-19.

Estos acontecimientos se asociaron, de acuerdo con el estudio, con letras más complejas y positivas, que contenían menos palabras relacionadas con el estrés.

Durante la pandemia, las tendencias de consumo musical coincidieron con «patrones consistentes con la modulación emocional y el escapismo, en lugar de selecciones congruentes con las emociones, lo que pone de relieve las complejas formas en que las personas utilizan la música para lidiar con el estrés colectivo», indica la investigación.

Esto se ve respaldado, además, por los hallazgos de que escuchar música alegre se asociaba con una mejora del estado de ánimo y una reducción de los niveles de estrés durante el confinamiento, «especialmente entre las personas que experimentaban un estrés crónico elevado».

Estos resultados, señala el estudio, «enriquecen nuestra comprensión de la música como una herramienta única para la regulación emocional y subrayan su importancia a la hora de moldear y reflejar el estado de ánimo de la sociedad a lo largo del tiempo». EFE

cr/acm