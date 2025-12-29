Las maniobras chinas con fuego real en torno a Taiwán durarán hasta el martes

3 minutos

(Actualiza con designación de dos áreas adicionales de ejercicios)

Pekín/Taipéi, 29 dic (EFE).- Las maniobras militares chinas con fuego real en torno a Taiwán se prolongarán hasta este martes, informó el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), que detalló que los ejercicios se desarrollarán en varias zonas marítimas y aéreas próximas a la isla.

De acuerdo con un comunicado del Comando del Teatro Oriental de Operaciones difundido por la agencia estatal Xinhua, las maniobras se llevarán a cabo entre las 08:00 de hoy (0:00 GMT) y las 18:00 hora local del martes (10:00 GMT) e incluirán actividades de fuego real, por lo que las autoridades militares advirtieron a buques y aeronaves civiles que eviten las áreas afectadas.

El EPL precisó que los ejercicios cubren cinco zonas situadas en el estrecho de Taiwán y en espacios al norte, suroeste, sureste y este de la isla, en una operación que implica a fuerzas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes.

En una imagen difundida por el propio Comando del Teatro Oriental, las áreas de ejercicio aparecen representadas como varios rectángulos que rodean la isla, una disposición que, según el comunicado oficial, refleja un despliegue «multidireccional» de fuerzas con aproximaciones simultáneas desde distintos puntos.

En un comunicado aparte, la Administración de Seguridad Marítima de China detalló que los ejercicios se desarrollarán en siete áreas, dos de las cuales no figuraban en el aviso previo del EPL.

Estas dos zonas se sitúan, respectivamente, frente a la costa nororiental de Taiwán y en el sector central del estrecho de Taiwán, aproximadamente a la altura de la ciudad de Taichung.

Por su emplazamiento, ambas áreas coinciden con corredores habituales de navegación hacia los archipiélagos de Kinmen y Matsu, islas administradas por el Gobierno de Taipéi y situadas a escasos kilómetros de la costa suroriental de China.

«En conjunto, estas zonas, en teoría, cortarían por completo las rutas marítimas de Taiwán que unen la isla principal con Kinmen y Matsu», aseguró a través de su cuenta de X Tristan Tang, investigador asociado del Research Project on China’s Defense Affairs, un grupo de expertos taiwanés.

Estas maniobras se enmarcan en la operación denominada ‘Misión Justicia-2025’, anunciada este lunes por las autoridades chinas, que la definieron como una acción dirigida a «lanzar una seria advertencia» a las fuerzas independentistas taiwanesas y a las potencias extranjeras que, a juicio de Pekín, interfieren en la cuestión de Taiwán.

Las maniobras se organizan marcado en un contexto marcado en las últimas semanas por el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y por el deterioro de las relaciones entre China y Japón a raíz de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posible intervención de las fuerzas niponas en un conflicto en torno a Taiwán, palabras que enfurecieron a Pekín.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi. EFE

aa-jacb/rrt