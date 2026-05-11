Las reformas del estanque de Lincoln impulsadas por Trump multiplican su coste

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Washington, 11 may (EFE).- Las obras impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reformar y pintar de azul el estanque reflectante del Monumento a Lincoln multiplicarán varias veces su coste, informó este lunes el diario The New York Times.

Aunque el propio Trump había afirmado que las reformas costarían 1,8 millones de dólares, el presupuesto supera ahora esa cifra en más de siete veces, hasta alcanzar los 13,1 millones de dólares, según un nuevo contrato firmado por el Departamento del Interior con la empresa Atlantic Industrial Coatings.

La Administración de Trump adjudicó el mes pasado el contrato a esta empresa sin licitación, eludiendo el requisito de buscar ofertas competitivas, al argumentar que la situación era tan urgente que cualquier demora causaría un «perjuicio grave» al Gobierno.

Trump ha expresado su deseo de que las obras concluyan antes del próximo 4 de julio, cuando se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Atlantic Industrial Coatings ha trabajado anteriormente en la reparación de las piscinas del club de golf de Trump en Sterling, en el estado de Virginia.

Las obras del salón de baile que Trump ha ordenado construir en la Casa Blanca también experimentarán un sobrecoste, dado que se anunció con un presupuesto de 200 millones de dólares y ahora alcanza los 400 millones.

El presidente visitó personalmente el pasado 8 de mayo el estanque para supervisar el avance de las obras y recorrió el recinto, drenado, a bordo de su vehículo oficial.

El mandatario anunció en abril su plan para resolver problemas de filtraciones y pintar el fondo del estanque con el color azul de la bandera estadounidense, al considerar que se encontraba degradado y en mal estado, con apariencia de agua sucia.

El estanque reflectante es una lámina rectangular de más de 600 metros de longitud situada a los pies del Monumento a Lincoln y donde se refleja el obelisco dedicado a George Washington.

Ha sido escenario de eventos históricos como el discurso ‘Tengo un sueño’ de Martin Luther King en 1963 y aparece en una de las escenas más emblemáticas de la película ‘Forrest Gump’ (1994). EFE

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