Las tecnológicas apuestan por inundar las redes sociales con contenido generado por IA

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 1 oct (EFE).- Las tecnológicas estadounidenses, como OpenAI, Meta y YouTube buscan inundar las redes sociales con contenido extremadamente realista generado por inteligencia artificial (IA), alejándose así de la tendencia inicial de fomentar las conexiones personales.

La empresa detrás del popular ChatGPT se prepara para lanzar una red independiente de vídeo vertical para Sora 2, su recién lanzado modelo de generación de vídeos con IA.

En esta plataforma, según los medios especializados, solo se publicarían vídeos de IA y la interfaz se parecería mucho a TikTok, ya que cuenta con una página «Para ti» y ofrece a los usuarios la opción de dar «me gusta», comentar o reeditar un vídeo.

Vídeos hiperrealistas inundan redes sociales

Ayer, OpenAI ha lanzado Sora 2, uno de los generadores de vídeos más avanzados del mercado, que es capaz de desarrollar escenas salidas de una película de acción o fantasía, así como caras de personas.

La novedad de Sora 2 es que añade compatibilidad con audio -también diálogos- y vídeo sincronizados. Pese a que solo se puede acceder a esta aplicación con invitación, en menos de 24 horas ha conseguido inundar las redes sociales tradicionales de vídeos hiperrealistas a la par que surrealistas -como el propio director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, robando en un supermercado-.

Según WIRED, en la nueva red social de OpenAI -que ya se ha lanzado para uso interno en la compañía- no se podrá subir fotos ni vídeos desde el carrete de la cámara del usuario ni desde otras aplicaciones.

La red de Sora 2 cuenta con una función de verificación de identidad que permite a los usuarios confirmar su identidad. Si un usuario ha verificado su identidad, puede usar su imagen en los videos. Otros usuarios también pueden etiquetarlo y usar su imagen en los clips, de acuerdo con el medio.

TikTok, la más cautelosa con respecto a la IA

Será el público el que decida si una red social exclusiva de IA tendrá éxito y si puede competir directamente con las plataformas que reinan en los vídeos cortos: TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, plataformas en las que cada vez hay más contenido generado por IA.

Si este tipo de redes se vuelve popular, se crearán más oportunidades para que las grandes tecnológicas exploren el comercio, dado que la IA puede producir una infinidad de videos personalizados.

La semana pasada, Meta presentó Vibes, su propia aplicación social dedicada exclusivamente a crear y compartir vídeos cortos generados por IA.

A mediados de septiembre, Google anunció nuevas herramientas gratuitas de IA para que sus creadores de contenido puedan usar su generador de vídeos de IA, Veo 3, en YouTube.

La más cautelosa ha sido TikTok, ya que la aplicación china prohíbe explícitamente el contenido generado por IA que sea «engañoso sobre asuntos de importancia pública o perjudicial para las personas».

Esta semana, Disney ha enviado una orden de cese a Character.ai para que dejara de usar su propiedad intelectual como base para cierto contenido de IA.

Según los usuarios que han tenido acceso a Sora 2, con frecuencia, la aplicación se niega a generar vídeos debido a las protecciones de derechos de autor y otros filtros.

OpenAI se enfrenta actualmente a una serie de demandas por presuntas infracciones de derechos de autor interpuestas por diversos medios, como The New York Times, entre otros. EFE

