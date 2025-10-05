Lavrov condena ataque estadounidense contra lancha en aguas caribeñas cerca de Venezuela

Moscú, 5 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que Moscú «condena enérgicamente» el nuevo ataque estadounidense contra una lancha en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil.

«Los ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de las acciones de Washington en el Caribe, que conllevan graves consecuencias para la región», informó la Cancillería rusa en un comunicado.

Lavrov, añade la nota, declaró que «Rusia condena enérgicamente el nuevo ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses el 3 de octubre contra un buque en aguas internacionales cerca de Venezuela», en el murieron cuatro personas.

En la conversación telefónica, según el comunicado, se enfatizó que no hay certeza de que Estados Unidos no desee vincular de alguna manera su guerra declarada contra los carteles de la droga con la situación en Haití.

Los dos ministros advirtieron contra «los intentos de interpretar de forma extensiva la resolución recientemente aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para reorganizar la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad en Haití en una Fuerza de Represión de Bandas».

Según la diplomacia rusa, dicha interpretación busca «centrar la atención que la lucha contra el narcotráfico venezolano, que supuestamente alimenta el crimen organizado en la región».

Exteriores subrayó que la parte rusa reafirmó su «amplio apoyo y solidaridad con el los dirigentes y el pueblo de Venezuela en el contexto actual».

Lavrov y Gil acordaron continuar la estrecha cooperación bilateral y coordinar acciones en foros internacionales, principalmente la ONU, con el fin de garantizar el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos, concluyó el comunicado. EFE

