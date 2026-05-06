León XIV recibirá a Pedro Sánchez en la Nunciatura el 8 de junio durante su viaje a España

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Ciudad del Vaticano, 6 may (EFE).- León XIV se reunirá el lunes 8 de junio con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica, donde el papa residirá durante su estancia en Madrid, según el programa de su visita a España, del 6 al 12 de junio, publicado este miércoles por el Vaticano.

La reunión, que será la primera entre ambos desde el inicio del pontificado de Robert Prevost, se producirá a las 9:30 horas, justo antes de que León XIV acuda al Congreso de los Diputados en sesión conjunta, en lo que será la primera visita y el primer discurso de un pontífice en el parlamento español.

Es tradicional reservar un momento en la Nunciatura para la reunión con los primeros ministros, ya que la recepción oficial está a cargo del jefe de Estado y en este caso los reyes recibirán al papa estadounidense en el Palacio Real.

En las visitas anteriores, el 19 de agosto de 2011, Benedicto XVI recibió a José Luis Rodríguez Zapatero también en la Nunciatura, en su viaje en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, y el año anterior, la reunión entre ambos se produjo al final del viaje a Barcelona y Santiago de Compostela en el aeropuerto del Prat. EFE

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