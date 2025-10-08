Lecornu concluye la ronda de contactos con los partidos y presenta conclusiones a Macron

París, 8 oct (EFE).- El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, concluyó este miércoles la ronda de contactos con los grupos políticos en busca de un pacto de estabilidad, a la que no acudieron ni la extrema derecha ni la izquierdista La Francia Insumisa, y a última hora de la tarde se desplazó al Elíseo para rendir cuentas al presidente Emmanuel Macron.

Nombrado el pasado 9 de septiembre, Lecornu recibió el lunes -el mismo día que presentó su dimisión- el encargo de Macron de buscar antes del final de este miércoles una fórmula que le permita evitar un adelanto de las elecciones legislativas.

Un día después de haber abierto las consultas con los centristas y con la derecha conservadora, el primer ministro en funciones se reunió con socialistas, comunistas y ecologistas, además de con otros grupos minoritarios con representación en la Asamblea Nacional.

Nada ha trascendido de las conclusiones de Lecornu, que esta noche será entrevistado en la cadena pública France 2.

El Elíseo aseguró que esa será la única declaración oficial que habrá este miércoles, lo que excluye un discurso de Macron, con el que se había especulado.

El suspense es total sobre el futuro político inmediato de Francia y nadie se atreve a aventurar cual será la decisión del presidente, lo que alimenta las especulaciones y los rumores.

El dimitido jefe del Gobierno, de 39 años, fiel aliado del presidente pero que ha mostrado su intención de no seguir en el cargo, aseguró hoy que hay un consenso entre los grupos moderados para dotar al país de un presupuesto para 2026 antes del 31 de diciembre.

Pero las declaraciones de los diferentes responsables políticos apuntan a que será difícil encontrar un acuerdo para conseguirlo.

Socialistas, comunistas y ecologistas exigen que se derogue la reforma de las pensiones adoptada sin voto parlamentario en 2023, que retrasa la edad mínima de jubilación dos años hasta los 64, algo que no aceptan algunos grupos centristas ni la derecha conservadora.

Las posturas también parecen alejadas en lo referente a la fiscalidad de los más ricos, además de en otros temas no presupuestarios como la inmigración.

En paralelo, tanto la ultraderechista Marine Le Pen como el izquierdista Jean-Luc Mélenchon aseguran que no aceptarán un nuevo Gobierno de parte de Macron.

La primera aseguró que presentará una moción de censura sea cual sea el Ejecutivo que salga de esas negociaciones y exige un adelanto de las legislativas.

«No soporto más este patético espectáculo de juegos partidistas. Se mueren de miedo de acudir a las urnas. La disolución es inevitable. Presentaremos mociones de censura contra todos los Gobiernos hasta lograr el adelanto electoral», advirtió Le Pen, que recordó que los sondeos le son favorables y auguró un Ejecutivo dirigido por el presidente de su partido, Jodan Bardella.

Mélenchon también anuncia un voto en contra de cualquier nuevo Gobierno y pide la dimisión del propio presidente, después de que la Asamblea Nacional no admitiera su moción de destitución del jefe del Estado.

Un sondeo publicado este miércoles otorga a la extrema derecha un tercio de los votos en la primera vuelta de unas eventuales legislativas, mientras que la alianza de izquierdas, si se reeditara, alcanzaría un cuarto.

Los centristas apenas lograrían el 14 % de los votos, por delante de la derecha conservadora, con el 12 %.

La cota de popularidad de Macron, por su parte, ha caído siete puntos en dos meses, situándose en el 14 %, con lo que iguala el récord negativo que marcó en noviembre de 2016 su predecesor, el socialista François Hollande. EFE

