Lecornu pide unidad al centro macronista y a conservadores para poder gobernar en Francia

París, 5 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que debe desvelar muy pronto tanto los nombres de su equipo de ministros como las líneas de lo que será su gobierno, en particular sobre los presupuestos de 2026, ha pedido unidad al centro macronista y a los conservadores.

«Al disponer solo de una mayoría muy relativa, el Gobierno tendrá que llegar a acuerdos con los demás partidos, sin renunciar por ello a sus convicciones», señaló Lecronu en una carta, difundida este domingo por el canal BFMTV, a diputados y senadores de Renaissance, Mouvement Démocrate, Horizons y Union des démocrates et indépendants, así como a los conservadores de Los Republicanos.

Se trata de formaciones que hasta ahora sostuvieron los gobiernos precedentes, si bien no suman los números suficientes para evitar su caída con mociones de censura.

El mensaje, en el que Lecornu explicó a los parlamentarios de la mayoría relativa la hoja de ruta de lo que será su gobierno, llegó en una jornada clave en la que Los Republicanos (LR) deben reunirse para decidir si aceptarían entrar en el Gobierno, como ya lo estuvieron con el centrista François Bayrou y el conservador Michel Barnier.

Retener su presencia es fundamental para no aumentar la fragilidad de Lecornu, en especial teniendo en cuenta que sus intentos para acercar a los socialistas parecen haber fracasado hasta ahora.

Los conservadores, por su parte, están insatisfechos con las promesas de Lecornu hasta la fecha, particularmente en materias como la inmigración.

Según la prensa local, Macron ha dado a Lecornu hasta este domingo por la noche para confeccionar su Gobierno, aunque los últimos detalles y el anuncio final podría terminar de concretarlos este lunes por la mañana, justo antes del comienzo del nuevo curso legislativo.

El martes por la tarde, el primer ministro deberá pronunciar su discurso de política general ante la Asamblea Nacional (cámara baja). EFE

