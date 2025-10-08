Lecornu recomienda a Macron nombrar un nuevo primer ministro en 48 horas

París, 8 oct (EFE).- El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, aconsejó este miércoles al presidente, Emmanuel Macron, que no adelante las elecciones legislativas y que nombre un nuevo jefe de Gobierno en las próximas 48 horas, al considerar que existen posibilidades de acuerdo para estabilizar el país.

En una entrevista en la televisión pública France 2, Lecornu despejó todas las dudas sobre su continuidad en el cargo al frente de un nuevo gobierno al asegurar que su «misión ha terminado», tras cumplir con el encargo de Macron de explorar pactos políticos para la estabilidad del país y éste «hablará a su debido tiempo», dijo sin más precisiones.

Tras esos contactos desde el lunes, concentrados en 48 horas, a los que asistieron todos los grupos menos la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, Lecornu aseguró que «hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que rechaza la disolución» y, por tanto, un adelanto electoral.

El político macronista también fue rotundo al afirmar que el próximo gobierno debe estar «completamente desconectado de las ambiciones presidenciales» para 2027 y, preguntado sobre quién debería encabezar ese ejecutivo, respondió que la decisión de la elección corresponde al presidente de la República.

«La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que, al final, decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales de 2027», añadió.

También se expresó completamente en contra de la dimisión del presidente, como piden los extremos de derecha e izquierda y algunos conservadores.

«En una supuesta democracia representativa, al otorgar un mandato, si, en cuanto surge una pequeña tormenta, se empieza a decir ‘tienes que irte’, eso pesará sobre los próximos presidentes y luego sobre los alcaldes. Sigo siendo ministro de Defensa y les aseguro que no es momento de cambiar de presidente», afirmó.

Y advirtió, en ese sentido, que no se debe «subestimar la tensión internacional que (Macron) debe gestionar. Ya no somos lo suficientemente fuertes como para que Francia sea autosuficiente. El grado de energía y asunción de riesgos que un presidente puede asumir es esencial».

Preguntado sobre la reforma de las pensiones, uno de los principales escollos que han marcado las negociaciones políticas, Lecornu dijo que suspensión de esa impopular ley denostada por la izquierda costaría al menos 3.000 millones de euros en 2027 y, sin posicionarse, abogó por que ese debate siga un camino parlamentario.

«Hay que encontrar la manera de garantizar que se celebre el debate sobre la reforma de las pensiones», insistió.

Preguntado sobre si habrá pronto un proyecto de presupuestos para 2026, manifestó que «todos los partidos políticos» con los que se ha reunido le dijeron que «no se debe correr el riesgo de no tener un presupuesto para finales de diciembre».

«Me aseguré de que, aunque no sea perfecto, dado mi reciente nombramiento», el proyecto de presupuesto se presentaría el lunes, que es el último día posible para presentarlo y poder aprobarlo antes de finales de este año, declaró. «Habrá mucho que debatir» en el Parlamento, reconoció.

En cuanto a la «justicia fiscal», el jefe del Ejecutivo saliente, que lleva 29 días en el puesto, señaló que también se podrá debatir sobre impuestos en el Parlamento y consideró que cualquier subida de los mismos habría que justificarla porque «es un símbolo para los franceses».

Sea como fuere, Lecornu concluyó que termina su misión con la sensación de que su misión «esta cumplida» y con el convencimiento de que lo ha «intentado todo». EFE

