Lecornu ve opciones de alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral

1 minuto

París, 8 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este miércoles que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.

Tras reunirse con diferentes formaciones, de centro y de derecha y antes de hacerlo este miércoles con la izquierda, Lecornu aseguró que hay «una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre», esencial para la estabilidad del país. EFE

lmpg/cat/lab