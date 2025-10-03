The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Liberan bajo fianza al hijo del expresidente Mugabe de Zimbabue tras su arresto por drogas

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Nairobi, 3 oct (EFE).- El hijo mayor del difunto expresidente de Zimbabue Robert Mugabe (1924-2019), Robert Mugabe Jr., fue puesto en libertad este viernes tras pagar una fianza de 300 dólares, aunque deberá comparecer ante un tribunal el 22 de octubre próximo por posesión de drogas peligrosas.

La decisión fue adoptada en el Tribunal de Magistrados de Harare, la capital, por la magistrada Lisa Mutendereki, quien estableció que Mugabe Jr. deberá presentarse cada viernes ante la División de Drogas y Narcóticos de la Policía Criminal de Zimbabue y residir en una dirección específica hasta la conclusión del caso.

El tribunal fijó para el 22 de octubre el inicio del juicio, en el que el hijo del expresidente deberá responder a los cargos formulados por la Fiscalía, mientras la defensa insiste en su inocencia y sostiene que las sustancias incautadas no le pertenecen, según informaron medios locales.

Robert Mugabe Jr., de 33 años, fue detenido el miércoles pasado mientras conducía en dirección contraria por las calles de Harare, y, tras inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron una bolsa con dos sobres de marihuana y un triturador de esa sustancia.

Después de ser arrestado, pasó la noche en prisión preventiva y compareció por primera vez este jueves ante el tribunal, donde la Fiscalía se opuso a que se le concediera la libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de fuga.

Su abogado, Ashley Mugiya, rechazó esa acusación y alegó que las drogas halladas pertenecían a amigos del acusado que lo acompañaban en el momento de la detención.

“Mi cliente niega los cargos e impugna las acusaciones del Estado. Las drogas encontradas en el maletero de su vehículo no le pertenecen”, afirmó Mugiya en declaraciones a EFE.

No es la primera vez que Mugabe Jr. comparece ante la justicia, ya que en febrero de 2023 fue arrestado por daños a la propiedad durante una fiesta.

En ese momento, se le imputaron tres cargos por “daños maliciosos a la propiedad” por presuntamente romper parabrisas de varios vehículos, y dos cargos de agresión por escupir a un agente de policía.

El padre del acusado, Robert Mugabe, gobernó Zimbabue desde la independencia del país en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Sin embargo, en parte del continente africano Mugabe sigue siendo recordado como un héroe de la independencia y un líder que se enfrentó al colonialismo.

Tras el golpe militar que los derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, aunque con privilegios garantizados hasta su muerte en 2019 por el Gobierno de su sucesor, Emmerson Mnangagwa. EFE

aam/pa/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR