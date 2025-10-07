The Swiss voice in the world since 1935
Llega a Chicago un centenar de soldados de la Guardia Nacional de Texas

Nueva York, 7 oct (EFE).- Cerca de la mitad de los 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas enviados al estado de Illinois para proteger a agentes federales llegaron este martes al área de Chicago, según informó The New York Times, que cita fuentes militares estadounidenses.

El resto de esas tropas, autorizadas a trasladarse por el gobernador texano Greg Abbott bajo órdenes del presidente Donald Trump, llegarán dentro de unas horas y se desplegarán en varios puntos de la ciudad mañana miércoles a más tardar, agrega el diario citando a esas fuentes.

El despliegue ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon este pasado sábado en el área de South Side, hiriendo a una ciudadana estadounidense. EFE

