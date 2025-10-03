Llega a El Salvador el periodista Mario Guevara tras ser deportado de Estados Unidos

San Salvador, 3 sep (EFE).- El periodista salvadoreño Mario Guevara llegó este viernes a El Salvador tras ser deportado de Estados Unidos, donde permaneció más de tres meses en un centro de detención y pese a quedar exonerado de todos los cargos después de su arresto mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y las redadas migratorias.

Guevara llegó al aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero, en las cercanías de la capital salvadoreña, y posteriormente fue trasladado en una patrulla de la Policía Fronteriza salvadoreña a la localidad de Olocuilta, según transmitió en directo en su perfil de Facebook, que llegó a más de 17.000 espectadores.

«Fui torturado emocionalmente» y «no puedo decir que me hicieron daño físico», dijo en la transmisión y a periodistas locales, toda vez que agregó que «un día regresaré» a Estados Unidos. EFE

