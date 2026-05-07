Llega a Países Bajos el tercer evacuado desde el crucero con hantavirus

1 minuto

Bruselas, 7 may (EFE).- El tercer pasajero evacuado del crucero MV Hondius sospechoso de estar contagiado por el brote de hantavirus llegó este jueves al aeropuerto Schipol de Amsterdam, dónde le estaban esperando varias ambulancias, según informó la agencia holandesa ANP.

El pasajero llegó en un segundo avión medicalizado, que había partido ayer de Cabo Verde pero tuvo que realizar una parada en Gran Canaria para solucionar un fallo en el soporte médico.

Los otros dos pasajeros que habían sido evacuados del navío llegaron ayer a Países Bajos en un primer vuelo medicalizado y ya han sido hospitalizados, uno en el centro Médico Universitario de Leiden (Países Bajos) y el otro, de nacionalidad alemana, en el hospital UKD Düsseldorf (Alemania). EFE

lpc/jlp