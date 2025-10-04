Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
Ankara, 4 oct (EFE).- Un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza, aterrizó este sábado en Estambul, informaron las autoridades turcas.
Los activistas fueron trasladados desde Israel en un avión de Turkish Airlines y entre ellos hay 36 ciudadanos turcos, junto a nacionales de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, indicó el Ministerio de Exteriores turco.
Previamente el Ministerio de Exteriores israelí había informado de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud, fueron deportadas este sábado a Turquía.
Los barcos de la Flotilla con ayuda humanitaria fueron interceptados en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, una zona donde la Armada israelí patrulla, aunque no tiene jurisdicción legal. EFE
dt-ll/mb