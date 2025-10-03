The Swiss voice in the world since 1935
Llegan a Roma los cuatro diputados italianos expulsados de Israel tras viajar con Flotilla

Roma, 3 oct (EFE).- Los cuatro diputados y eurodiputados italianos que viajaron en la Global Sumud Flotilla hasta su interceptación por parte de la Marina israelí antes de llegar a Gaza han aterrizado este viernes en Roma tras su reciente expulsión de Israel.

Todos pertenecen a partidos en la oposición al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni: el diputado del Partido Demócrata (PD), Arturo Scotto; el senador del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Marco Croatti, y las eurodiputadas Annalisa Corrado (PD) y Benedetta Scuderi, esta última de Alianza Verde e Izquierdas (AVS).

Los políticos -que gozan de inmunidad- aterrizaron en el aeropuerto de Fiumicino y fueron recibidos por representantes de sus formaciones, como la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein; el senador del M5S, Lorenzo Patuanelli, y el portavoz de AVS, Angelo Bonelli.

«Estamos bien. Nuestro pensamiento está ahora con el resto de activistas para que puedan ser liberados lo antes posible», declaró Scotto a los medios a su llegada.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, había mantenido contactos con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, para pedirle la liberación inmediata.

La Global Sumud Flotilla fue interceptada en la tarde del pasado miércoles por las autoridades israelíes a 80 millas náuticas de la Franja de Gaza, a la que intentaba llegar tras cruzar el Mediterráneo para entregar ayuda humanitaria y romper el bloqueo.

Entre los más de 470 miembros que viajaban en los 43 barcos de la flota, 46 eran activistas italianos, entre los que se incluyen los cuatro parlamentarios y tres periodistas.

Tras la interceptación de la flotilla, las autoridades israelíes trasladaron a su tripulación, con miembros de numerosos países, al puerto de Ashdod y hoy han llevado a 473 a la prisión de Saharonim, en el desierto de Neguev, en el sur de Israel. EFE

gsm/fpa

