Los agricultores griegos intensifican su protesta y el Gobierno promete acelerar subsidios

Atenas, 3 dic (EFE).- Los agricultores y ganaderos griegos mantiene este miércoles, por tercer día consecutivo, el bloqueo de carreteras y pasos fronterizos para reclamar al Gobierno los subsidios públicos cuyo pago se ha retrasado debido a un escándalo de corrupción con fondos de la Unión Europea (UE).

Unos 4.000 tractores mantienen bloqueadas, en el centro del país, las tres principales carreteras que unen el sur y el norte, informó este miércoles la emisora Skai.

El Gobierno conservador ha rebajado el tono este miércoles ante la intensificación de las movilizaciones agrícolas y ha dicho que «está abierto al diálogo» con los agricultores.

«La puerta del Gobierno siempre está abierta (para dialogar); no nos consideramos contrarios al sector agrícola, queremos escucharlos y, en la medida de lo posible, ver cómo podemos ayudar», señaló este miércoles el ministro de Finanzas, Kostís Jatzidakis.

Se trata de un importante cambio de tono del Ejecutivo, que el pasado lunes aseguró que no permitiría que se bloqueara el tráfico y que la Policía abriría las carreteras.

Desde entonces los bloqueos de carreteras y autopistas han ido aumentando en todo el país, principalmente en el centro y el norte.

Tres cruces en la fronteras con Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía se han visto también parcial o totalmente bloqueados para los camiones con mercancías que entran o salen del país, ya que los agricultores dejan pasar solo a coches de particulares.

Un cuarto paso en la frontera con Albania también ha sido bloqueado durante varias horas este miércoles.

Los agricultores protestan contra el retraso del desembolso de subsidios estatales que son repartidos por la agencia estatal OPEKEPE, envuelta en un escándalo de malversación de cientos de millones de euros de fondos agrícolas de la UE.

«Entiendo el malestar de los agricultores que vieron retrasos en los pagos (de subsidios)», señaló este miércoles el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

El líder conservador recalcó que este año los agricultores recibirán 500 millones de euros más en ayudas y subsidios que en 2024, en total unos 3.700 millones.

Sin embargo, 1.200 millones de euros de este dinero todavía no se ha desembolsado.

El ministro de Finanzas griego se comprometió este miércoles a que estos recursos se entreguen este mes.

El escándalo de OPEKEPE lleva meses causando problemas al Gobierno, con dos exministros de Agricultura llamados a declarar ante una comisión parlamentaria que investiga el caso.

Desde 2017 se calcula que se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros a personas que declaraban falsamente tener terrenos de explotación agrícola o zonas de pastoreo.

Esto habría reducido las ayudas a agricultores y ganaderos auténticos, además de provocar un retraso en el desembolso de los nuevos subsidios, ya que la Comisión Europea (CE) ha exigido al Gobierno griego revisar sus sistema de reparto de fondos. EFE

