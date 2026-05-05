Los apagones simultáneos afectarán hasta el 52 % de Cuba este martes

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La Habana, 5 may (EFE). – Cuba prevé prolongados apagones este martes en todo el país y el mayor corte llegará a dejar simultáneamente sin corriente al 52 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba vivió durante el mes de abril un leve alivio en los cortes diarios de electricidad, gracias a la llegada de un petrolero ruso en marzo. Sin embargo, estaba previsto que el combustible refinado de ese crudo durara hasta fines de ese mes; y en la última semana ha habido un progresivo aumento de los apagones.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.600 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.650 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.680 MW.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero, medidas que han sido calificadas por las Naciones Unidas como «acciones que vulneran los derechos humanos».

La crisis energética en la isla se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado de “asfixia energética”.

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones de EE.UU.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional. EFE

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