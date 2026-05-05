Los beneficios de HSBC antes de impuestos caen el 1,1%, a 9.400 millones, en el primer trimestre

afp_tickers

2 minutos

El banco HSBC anunció el martes que sus beneficios antes de impuestos cayeron a 9.400 millones de dólares, por debajo de las expectativas, afectados por factores como las pérdidas crediticias en Reino Unido y la crisis en Oriente Medio.

La baja de 1,1% inter anual impidió a la compañía, de operación mundial y fuerte presencia en el mercado mexicano, alcanzar su beneficio previsto de 9.600 millones de dólares para el primer trimestre del año.

«La caída refleja mayores pérdidas crediticias esperadas y otros cargos por deterioro de créditos en el primer trimestre de 2026, un impacto adverso derivado de partidas extraordinarias y un aumento de los gastos operativos», indicó HSBC en un comunicado.

Las pérdidas crediticias esperadas se dispararon a 1.300 millones de dólares, agregó la compañía.

Precisó que un aumento de 300 millones de dólares en las asignaciones reflejó «una mayor incertidumbre y un deterioro de las perspectivas económicas» causados por la guerra en Irán.

Las acciones del banco cayeron más de 4% en el comercio vespertino de la bolsa de Hong Kong.

HSBC pronosticó un impacto adverso de entre 5% y 9% en las ganancias antes de impuestos, debido a factores como el aumento en el precio del petróleo, la inflación, una desaceleración significativa del producto interno bruto y el creciente desempleo.

Pese a la caída, el banco dijo que continúa «confiado en alcanzar las metas planteadas».

«El grupo está bien posicionado para gestionar los cambios y la incertidumbre propios del entorno global en que operamos, incluyendo su relación con el conflicto en Oriente Medio», agregó.

twa/dan/mas/arm