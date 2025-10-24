Los beneficios de la Seguridad Social en EEUU aumentarán un 2,8 % en 2026

2 minutos

Washington, 24 oct (EFE).- Los beneficios de la Seguridad Social estadounidense (SSA, en inglés) crecerán un 2,8 % a partir de enero de 2026, incremento que favorecerá a las 75 millones de personas que dependen de estos ingresos, informó este viernes la Agencia tras un atraso de una semana causado por el cierre de Gobierno.

Este ajuste por el costo de vida (COLA) se traduce en un aumento promedio de 56 dólares mensuales en las prestaciones de jubilación, hasta una cantidad estimada de alrededor de 2.071 dólares al mes, y es mayor que el 2,5 % anunciado para este año.

Según la SSA, el promedio de estos aumentos ha rondado el 3,1 % en la última década.

El COLA depende de indicadores económicos recopilados en el tercer trimestre del año, entre ellos los datos de inflación de septiembre -situada en un 3 %-, publicados hoy de manera extraordinaria tras ser aplazados más de una semana por la actual paralización de las agencias federales, que este viernes cumple su día número 24.

Otros ajustes que entrarán en vigor en enero serán los basados en el aumento del salario promedio, que influyó en la subida de 176.100 a 184.500 dólares en el monto máximo de ingresos sujetos al impuesto de la SSA.

«La Seguridad Social es una promesa cumplida y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen la realidad económica actual y sigan brindando una base de seguridad», dijo el comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, en un comunicado.

Analistas y grupos de activismo afirman sin embargo que los aumentos proyectados en las primas del Medicare, seguro médico federal para mayores de 65 años, reducirían casi a la mitad el COLA para muchos de los beneficiarios. En algunos casos, podría consumir la totalidad de este incremento. EFE

ygg/ecs/rf