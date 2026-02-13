Los bomberos controlan el incendio en un complejo comercial de Ecuador

Un enorme incendio en un complejo comercial de Guayaquil fue controlado por los bomberos el viernes al cabo de 36 horas, sin que se produjesen víctimas pese al colapso de una de las cinco torres que componen la edificación levantada hace 40 años.

El fuego inició la mañana del miércoles en el edificio donde funcionaban locales comerciales y departamentos, que también eran usados como bodegas clandestinas, según las autoridades

En el lugar habitaban unas 100 familias.

«Luego de 36 horas consecutivas de trabajo» los uniformados lograron «controlar el incendio estructural», señaló en un comunicado el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la segunda ciudad y principal puerto de Ecuador.

En la mañana del viernes aún se observaba humo en la zona del incendio y propietarios de vehículos estacionados en el edificio esperaban para entrar y revisarlos.

El Cuerpo de Bomberos detalló que la concentración de materiales en la edificación «generó una alta carga calórica, alcanzando temperaturas superiores a los 600 grados centígrados».

Veinte bomberos continuarán custodiando el lugar en las próximas horas.

De acuerdo con el coronel Martín Cucalón, jefe de bomberos de Guayaquil, la estructura deberá ser demolida.

