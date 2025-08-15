Los casos de dengue en Perú bajan un 87 % respecto a 2025

3 minutos

Lima, 15 ago (EFE).- Los casos de dengue en Perú se redujeron, desde el inicio del año hasta el pasado 9 de agosto, en un 87 % respecto a los datos del mismo periodo en el año anterior, según anunció este viernes el Ministerio de Salud de Perú (Minsa), en un comunicado oficial.

Con un total de 34.677 casos de dengue a nivel nacional, el Ministerio señaló que estd dato es el resultado de las las acciones de prevención y control emprendidas desde el año pasado, tanto por el Gobierno como por los gobiernos regionales y locales, frente a los 257.994 episodios de la enfermedad que sufrió el país en este mismo periodo en 2024.

Este cambio favorable en los registros de dengue hasta la semana 32 del año, fueron reportados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), el encargado de desarrollar el Plan de Prevención y Control del Dengue 2025.

El plan cuenta con un presupuesto de 126 millones de soles (unos 35,5 millones de dólares ó 30 millones de euros) para contratación de personal, insumos o materiales.

Con el objetivo de reducir la incidencia y letalidad del dengue en el país, las acciones tomadas por el Gobierno y el CDC Perú consistieron en “controlar el incremento de la densidad del transmisor del dengue, el mosquito aedes aegypti”, así como fortalecer las capacidades de los profesionales de salud para mejorar y preservar la atención de los pacientes afectados por la enfermedad, de acuerdo a la normativa del Ministerio.

En lo que respecta a las regiones de mayor concentración epidemiológica, hasta la semana 31 del 2025 (28 de julio-3 de agosto), destacaron el departamento amazónico de San Martín, en el norte del país, con 10.049 casos; el también amazónico Loreto, el departamento más grande de Perú, con 6.281 afectados; la andina Cajamarca, fronteriza con Ecuador, con 6.046 registros; y la capital Lima, con 1.692 individuos infectados.

Otros departamentos de fuerte afección incluyen Amazonas (1.671) o, en la coste norte de Perú, Piura (1.568), y Lambayeque (1.549).

La sintomatología del dengue puede reflejarse en fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos, sarpullido y/o dolor muscular y de articulaciones, según informó el ministerio de salud, que incluyó además signos “de mayor alarma”, como dolor abdominal intenso y sostenido, vómito persistente, sangrado de mucosas, nariz y encías, somnolencia, irritabilidad y/o decaimiento.

En caso de presentar alguno de estos síntomas, el Ministerio instó en su comunicado a no automedicarse, tomar abundante líquido y trasladarse inmediatamente al punto sanitario más cercano. EFE

lag/fgg/enb