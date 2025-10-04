Los checos votan en unas legislativas con el multimillonario «trumpista» Andrej Babis como favorito

Los checos comenzaron a votar este viernes en unas elecciones legislativas de dos días en las que todo apunta a que el partido del autodenominado «trumpista» Andrej Babis salga victorioso.

El partido ANO del multimillonario Andrej Babis, cofundador junto al húngaro Viktor Orban del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, encabeza las encuestas con más del 30 % de los votos.

En segunda posición en los sondeos, la coalición de centroderecha llamada «Juntos», del primer ministro saliente Petr Fiala, cuenta con un 20 % de intención de voto.

El posible regreso al poder del multimillonario ex primer ministro (2017-2021) marcaría un cambio en la política de República Checa con relación a Ucrania.

Hasta ahora, este país de Europa central, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ha apoyado a Kiev frente a la invasión rusa. También ha acogido a más de 500.000 refugiados ucranianos, de los cuales 300.000 aún viven allí, lo que representa un récord en proporción a su población.

Pero Babis ha prometido poner fin a la ayuda a Ucrania. Muchos votantes acusan al gobierno de coalición de centroderecha del primer ministro Fiala de ignorar los problemas internos mientras brinda apoyo a Ucrania.

Si el partido de Babis queda primero pero no logra una mayoría, podría intentar formar coalición con el partido de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD), que según las encuestas obtendría alrededor del 12 %.

Las urnas estuvieron abiertas el viernes hasta las 20H00 GMT y volverán a abrir el sábado a las 06H00 GMT.

Los resultados serán divulgados el sábado por la noche.

