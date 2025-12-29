Los deportistas ecuatorianos que pusieron al país en lo más alto en 2025

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 29 dic (EFE).- Los futbolistas Willian Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata, con sus actuaciones en clubes del exterior, así como el talento y pasión de otros deportistas en disciplinas individuales dejaron el nombre de Ecuador en lo más alto en este 2025.

Pacho, defensa de 24 años, ganó seis títulos con el equipo francés París Sain-Germain: Ligue 1, Copa de Francia, Champions Ligue, Supercopa de la UEFA, Copa Intercontinental y Supercopa de Francia.

Entre las distinciones individuales de Pacho durante este año están el haber sido jugador revelación de la Ligue 1, integrar el equipo ideal de esa competición y al final del año conformar el equipo ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Caicedo, centrocampista de 24 años, logró con el Chelsea inglés los títulos de la UEFA Europa Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, del que recibió el balón de bronce. Asimismo fue elegido el Jugador del Año del club londinense.

Hincapié, defensa de 23 años, es considerado figura actual del Arsenal inglés, al que llegó en septiembre pasado desde el Bayer Leverkusen alemán, siendo también figura de la selección de Ecuador para la clasificación al Mundial de 2026, junto a Pacho, Caicedo y Plata, entre otros.

El atacante Plata, de 25 años, consiguió con el Flamengo la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca, la Taça Guanabara y la Copa Challenger; también fue finalista del Mundial de Clubes.

La selección de Ecuador cerró el año clasificándose por quinta ocasión a un Mundial de fútbol, el de Canadá, Estados Unidos y México 2026, ubicándose en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, por detrás de Argentina.

El club Liga de Quito disputó las semifinales de la Copa Libertadores junto a equipos de Brasil y Argentina, cerró en el segundo lugar de la Liga Pro.

Mientras el Independiente del Valle llegó hasta semifinales de la Copa Sudamericana y obtuvo el título de la Liga Pro 2025 en Ecuador.

Por su parte, Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019 y de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, alcanzó en el Giro de Italia 2025 el tercer lugar después de superar algunas dificultades físicas.

La atleta de 24 años Juleisy Angulo obtuvo medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, en una verdadera sorpresa pues no constaba entre las favoritas.

La luchadora Génesis Reasco, de 27 años, logró en septiembre el título en el Mundial de lucha disputado en Zagreb.

Entretanto, la paratleta Kiara Rodríguez, de 24 años, conquistó tres medallas de oro en el Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi.

Pero no todo ha sido color de rosas para el deporte ecuatoriano. La crisis económica, la violencia, las acusaciones de apuestas, amaños de partidos de fútbol y asesinatos de futbolistas al estilo sicariato dejarán heridas muy profundas.

La crisis económica en el fútbol se reflejó en la pérdida de la categoría, por deudas, de El Nacional, ganador de 13 títulos en Ecuador, contra los 16 del máximo ganador, Barcelona.

Precisamente, Barcelona, Emelec, Deportivo Cuenca, Macará, Delfín, entre otros, cerrarán el año con varios meses de atrasos en el pago a sus jugadores, que quedarían como agentes libres de acuerdo con el reglamento.

Futbolistas asesinados

Este mes el futbolista Mario Pineida, del club Barcelona, fue acribillado a disparos a plena luz del día en una concurrida zona de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, epicentro de una crisis de violencia criminal sin precedentes que vive el país andino por parte del crimen organizado.

El asesinato de Pineida se sumó a una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas del crimen organizado también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.

Desde inicios de 2025 se han registrado al menos cinco asesinatos de futbolistas en Ecuador, pero el de Pineida es el primero de un jugador de la primera división ecuatoriana e integrante de uno de los grandes clubes del país, acostumbrado a ganar títulos nacionales y competir en la Copa Libertadores. EFE

rm/sm/gbf