Los dos residentes de Singapur que estaban a bordo del crucero con hantavirus dan negativo

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Bangkok, 8 may (EFE).- Singapur informó este viernes de que los dos residentes de la isla, de 65 y 67 años, que estaban a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus han dado negativo en la prueba para detectar el virus.

«El Laboratorio Nacional de Salud Pública de la Agencia de Enfermedades Infecciosas (CDA) realizó pruebas con múltiples muestras recolectadas de los individuos y confirmó que no se detectó el hantavirus, incluida la cepa de los Andes», la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, apunta el CDA en un comunicado.

Las autoridades de la ciudad-Estado fueron notificadas el 4 y 5 de mayo sobre los dos hombres, un singapurense y un residente permanente de la isla -de nacionalidad no especificada-, quienes han sido aislados en un hospital especializado.

A pesar de que las pruebas médicas resultaron negativas, ambos quedarán en cuarentena 30 días a partir de la fecha de su última exposición al virus, y se repetirá el test una vez concluya dicho periodo, indicaron las autoridades singapurenses.

Posteriormente se les realizará un seguimiento telefónico hasta que se cumplan los 45 días a partir de la fecha de su última exposición al virus, que es el «periodo máximo de incubación del hantavirus», apuntó el CDA.

Ayer, las autoridades isleñas informaron de que «rastrearán a sus contactos para identificar a las personas que hayan estado expuestas durante el período infeccioso y los contactos cercanos también serán puestos en cuarentena».

«El riesgo para la población general de Singapur sigue siendo bajo», remarcó la entidad que, sin embargo, vigila la situación y dice estar preparada para «reforzar las medidas de salud pública si nueva información indica un mayor riesgo».

El hantavirus, responsable de la crisis sanitaria a bordo del crucero, es un virus conocido y monitorizado por la ciencia, que no tiene nada que ver con otros como el SARS-CoV-2 responsable del covid o el detonante del ébola, según expertos, que afirman que si se cumplen los protocolos no tiene por qué provocar una alarma sanitaria mayor.

Tres personas que viajaban en el MV Hondius fallecieron después de que la embarcación partiera hace un mes de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.

Según Oceanwide Expeditions, 147 personas permanecen a bordo bajo estrictas medidas sanitarias de prevención.

Se espera que el barco, que tenía como destino Cabo Verde, llegue el domingo al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife.

La página web de tráfico marítimo VesselFinder situaba al crucero hacia las 15.30 GMT frente a las costas del Sáhara Occidental.

Otros cinco contagiados (además de los tres ya fallecidos) se encuentran ya fuera del MV Hondius: dos abandonaron el barco en alguna de sus escalas antes de que la OMS confirmara el brote el 2 de mayo, y otros tres fueron evacuados en avión hasta Países Bajos el día 6. EFE

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