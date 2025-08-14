Los incendios calcinan unas 100.000 hectáreas en Albania y Macedonia del Norte

3 minutos

Skopie, 14 ago (EFE).- Unas 50.000 hectáreas de bosque han quedado calcinadas por los incendios este verano en Macedonia del Norte, mientras que en la vecina Albania se quemaron otras 49.000, según los datos publicados por las autoridades de ambos países.

Según informó este jueves el Centro Nacional de Gestión de Crisis normacedonio, en las últimas 24 horas se declararon 18 focos de fuego nuevos, de los cuales cuatro permanecen activos. El incendio más peligroso se está propagando en la reserva de caza Jasen, a unos 20 kilómetros al sur de Skopje, donde se está quemando un bosque mixto, precisó la televisión pública macedonia MTV.

En lo que va del verano, el fuego ha quemado unas 50.000 hectáreas de terrenos mixtos, según la institución estatal ‘Bosques Nacionales’.

Con la llegada de temperaturas más templadas y vientos más suaves, la situación mejora en Albania después de tres intensos días de lucha contra las llamas que se cobraron dos víctimas mortales en el condado de Elbasan que, situado en el centro del país, ha sido la región más afectada, con 10 localidades quemadas, según una primera evaluación preliminar.

Los residentes han comenzado a regresar a sus hogares a medida que hoy se reabren las carreteras y disminuyen los peligros inmediatos.

Para prevenir posibles epidemias, las autoridades han comenzado a enterrar el ganado muerto, informó esta mañana la televisión ABC.

«La situación ha mejorado gracias al admirable esfuerzo y sacrificio» de los bomberos, voluntarios y otros equipos, aunque sigue habiendo «riesgos y sorpresas en todo momento», afirmó el primer ministro albanés, Edi Rama, en un comunicado publicado esta mañana en redes sociales.

Los bomberos siguen con las tareas de extinción de algunos focos activos en las regiones centrales de Skenderbegas y Kodovjat.

Desde el pasado junio, la Policía albanesa ha investigado a 137 personas por presunta provocación de incendio, de las que ha detenido a 46.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, unas 49.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas en Albania durante los incendios forestales desatados en lo que va de este verano, informó hoy la televisión A2 CNN, con sede en Tirana.

Los meteorólogos pronostican temperaturas en torno a los 35 grados y lluvias ligeras y aisladas en las zonas montañosas durante la tarde. En Montenegro, todos los incendios están bajo control desde esta mañana, aseguró el Servicio de Protección y Rescate a la cadena nacional RTCG.

Hace dos días, en la lucha contra el fuego, falleció un soldado, mientras que otro resultó gravemente herido.

A raíz de la muerte del soldado, el Gobierno ha declarado hoy un día de luto en este país balcánico y adriático.EFE

