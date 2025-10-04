The Swiss voice in the world since 1935
Los muertos en Gaza desde octubre de 2023 superan los 67.000

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 4 oct (EFE).- Los muertos en la Franja de Gaza por fuego israelí desde que Israel comenzó su ofensiva en octubre de 2023 llegaron este sábado a 67.074, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad del enclave, que ha sumado 66 fallecidos el viernes y otros 720 de días anteriores que no habían podido ser verificados hasta ahora.

Los datos de Sanidad indican que ya son 169.430 los heridos registrados en estos dos años, y advierte de que hay aún víctimas entre los escombros que no han podido ser rescatadas. EFE

mt/amg

