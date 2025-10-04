Los muertos en Gaza desde octubre de 2023 superan los 67.000

2 minutos

Jerusalén, 4 oct (EFE).- Los muertos en la Franja de Gaza por fuego israelí desde que Israel comenzó su ofensiva en octubre de 2023 llegaron este sábado a 67.074, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad del enclave, que ha sumado 66 fallecidos el viernes y otros 720 de días anteriores que no habían podido ser verificados hasta ahora.

Los datos de Sanidad indican que, sumando los 265 heridos de este viernes, ya son 169.430 los heridos registrados en estos dos años, y advierte de que hay aún víctimas entre los escombros que no han podido ser rescatadas.

Respecto a los cientos de muertos añadidos al recuento, indica que se han agregado después de que sus datos fueran «completados y aprobados por el comité judicial encargado del seguimiento de los informes y del expediente de personas desaparecidas».

Entre los 66 muertos registrados el viernes, 6 fallecieron cuando intentaban conseguir comida en las inmediaciones de centros de ayuda humanitaria de la controvertida Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o de los escasos camiones de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Así, 2.603 gazatíes han muerto cuando trataban de conseguir alimentos desde que a finales de mayo Israel implantara este nuevo sistema de reparto a través de la fundación estadounidense, según Sanidad.

Además, otros 19.094 resultado heridos intentando conseguir comida en ese tiempo, después de que este viernes llegaran a los hospitales gazatíes 40 pacientes con lesiones producidas mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria. EFE

