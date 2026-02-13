Los nacionalistas se imponen en las primeras elecciones en Bangladés desde la revuelta de 2024

El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) logró una amplia victoria en las primeras elecciones celebradas desde el sangriento alzamiento popular de 2024, lo que sitúa a su líder, Tarique Rahman, a un paso de convertirse en primer ministro, según los resultados oficiales publicados este viernes.

El primer secretario de la comisión electoral, Akhtar Ahmed, indicó que el BNP ganó 212 de los 300 escaños en disputa, frente a los 77 de la coalición liderada por los islamistas de Jamaat-e-Islami.

Este último partido había afirmado tener «serias dudas sobre la integridad del proceso de recuento».

Bangladés, un país con 170 millones de habitantes, votó el jueves para elegir un nuevo Parlamento y dejar atrás los 15 años de férreo dominio de la ex primera ministra Sheikh Hasina, derrocada en 2024 por un levantamiento popular encabezado por jóvenes de la generación Z y duramente reprimido.

Los electores aprobaron además por un 60,26% de síes un paquete de reformas institucionales sometido el jueves a referendo, en paralelo a las legislativas, anunció Akhtar Ahmed.

La carta, firmada por la mayoría de partidos políticos el pasado octubre, tiene por objetivo impedir el regreso de un régimen autocrático en Bangladés.

En ese sentido limita a dos el número de mandatos del primer ministro y prevé la creación de una cámara alta y el reforzamiento de los poderes del presidente.

La carta deberá no obstante ser aprobada por el nuevo Parlamento para entrar en vigor.

– Los islamistas protestan –

Antes del anuncio formal de los resultados electorales, la embajada de Estados Unidos en Daca felicitó a Rahman y al BNP por su «victoria histórica», mientras que la vecina India elogió su triunfo «decisivo» a pesar de las turbulentas relaciones recientes con Bangladés.

A las 03H30 GMT, las cadenas de televisión locales proyectaron ya que el BNP había superado el umbral de 150 escaños para asegurarse la mayoría en el Parlamento, y predijeron que obtendría más de dos tercios de las curules.

El líder del BNP, Ruhul Kabir Rizvi, reiteró en un comunicado que lograron una «victoria aplastante».

Rahman había dicho a la AFP dos días antes de los comicios que estaba «confiado» en que su partido, marginado durante el gobierno de Hasina, recuperaría el poder.

El líder de Jamaat, Shafiqur Rahman, de 67 años, había organizado una campaña basada en la justicia y el fin de la corrupción.

Su partido afirmó que «no estaba satisfecho con el proceso en torno a los resultados electorales», al alegar que registró «inconsistencias y falsedades en los anuncios de resultados no oficiales», aunque no ofreció pruebas.

El gobernante interino del país, Muhammad Yunus, había destacado en un mensaje a la nación la importancia de la votación.

Yunus, de 85 años y ganador del Premio Nobel de la Paz de 2006, conduce el país desde el fin del gobierno de Hasina.

La ex primera ministra, de 78 años, fue sentenciada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad por la sangrienta represión de las manifestaciones. Actualmente está en India, desde donde denunció unos comicios «ilegales».

