Los océanos extrapolares alcanzan en abril la segunda temperatura más alta de la historia

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Berlín, 8 may (EFE).- Los océanos extrapolares registraron en abril la segunda mayor temperatura de la historia, en un momento en que hay previsiones sobre el desarrollo en los próximos meses de condiciones que favorecen el surgimiento del fenómeno de El Niño, informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meterelógicas Medio Plazo (ECMWF).

La temperatura media de la superficie del mar (TSM) de abril de 2026 entre los 60° de latitud sur y los 60° de latitud norte alcanzó los 21 grados, el segundo valor más alto registrado para ese mes, según el informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus publicado este jueves.

La TSM más alta registrada en abril se produjo en 2024 durante el último fenómeno de El Niño.

Abril también estuvo marcado por fenómenos meteorológicos extremos, como ciclones tropicales en el Pacífico, inundaciones en Oriente Medio y el centro-sur de Asia, y sequías que afectaron al sur de África.

Las inundaciones repentinas azotaron gran parte de la península arábiga, mientras que zonas de Irán, Afganistán, Arabia Saudita y Siria sufrieron inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra que costaron vidas humanas.

«Abril de 2026 refuerza la clara señal de un calentamiento global sostenido. Las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron niveles casi récord, con olas de calor marinas generalizadas; el hielo marino del Ártico se mantuvo muy por debajo de la media, y Europa experimentó fuertes contrastes de temperatura y precipitaciones; todos ellos indicadores de un clima cada vez más marcado por los extremos», dijo Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF.

El mes pasado fue el tercer abril más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 14,89 °C, 0,52 °C por encima de la media de abril del periodo 1991-2020, según el conjunto de datos ERA5.

El abril más cálido registrado fue en 2024 y el segundo más cálido en 2025. EFE

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