Los precios del petróleo caen tras dispararse a su máximo en cuatro años

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Los precios del petróleo se dispararon este jueves por encima de los 126 dólares, antes de caer a 113, una volatilidad que se debe al estancamiento de la guerra en Oriente Medio y al temor de que el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolongue.

El espejismo de una crisis pasajera se ha esfumado y los mercados han dejado de apostar por el fin de las hostilidades, para alinearse ahora con la realidad de una escasez duradera.

Hacia las 12H50 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio perdía 3,58% hasta los 113,80 dólares, tras haber subido a 126,41, un máximo en cuatro años.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía un 2,65%, hasta los 104,05 dólares.

El hecho de que el contrato de Brent actualmente negociado expire en junio «tendrá un impacto significativo en el precio», que debería bajar este viernes 1 de mayo.

Y es que como el vencimiento pasa a julio, tomará en cuenta la posibilidad de que la situación mejore para entonces, precisan los analistas de DNB Carnegie.

La fuerte volatilidad puede deberse a que el mercado toma en consideración «el próximo contrato», afirmó durante una videoconferencia Naveen Das, analista de Kpler.

Por lo tanto, la caída se considera un ajuste después de un fuerte aumento de los precios en los últimos días.

El aumento de los últimos días está relacionado con «un cambio de retórica de (el presidente estadounidense Donald) Trump», quien no parece tener prisa para alcanzar un acuerdo con Irán, explica a la AFP Ole R. Hvalbye, analista de SEB.

Mientras la guerra continúe las exportaciones del Golfo que pasaban por el estrecho de Ormuz seguirán casi paralizadas, y el riesgo de una reanudación de las hostilidades sigue presente.

Según la plataforma estadounidense Axios, los militares informarán este jueves a Donald Trump sobre distintas posibilidades para nuevas operaciones contra Irán.

«Un ataque táctico limitado probablemente provocaría un aumento de precios de corta duración, una escalada en varias fases podría provocar una perturbación estructural y prolongada de la oferta», estima Norman Liebke, analista de Commerzbank.

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