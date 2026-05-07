Los Premios Platino regresan a su «pequeña caleta»

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Alida Juliani

Riviera Maya (México), 7 may (EFE).- En lengua maya Xcaret significa «pequeña caleta» y por su ubicación fue un punto atractivo para esa cultura prehispánica que habitó la zona, utilizando ese puerto como centro mercantil. Para los Premios Platino también lo es y por eso, tras una parada en Madrid la pasada edición, regresan a este parque natural que los recibe como en casa.

En medio del bullicio habitual de los turistas que disfrutan de las altas temperaturas y el sol del Caribe mexicano, estos días el trasiego de gente es mayor, porque en el corazón de la Riviera Maya se preparan para acoger a los representantes del mundo audiovisual iberoamericano.

Mientras los niños juegan en el agua y se lanzan por los toboganes rodeados de una espesa vegetación, unos pasos mas allá, en una sala acristalada, actores y actrices posan entre cámaras en el photocall y responden a las preguntas de los periodistas llegados desde distintos puntos del continente americano y del otro lado del océano.

‘Los reyes del flow’

Algunos, como el colombiano Carlos Torres, el famosísimo ‘rey del flow’, o la actriz española Cayetana Guillén Cuervo, que conducirán estos premios, llevan ya varios días en la Riviera Maya ensayando los guiones y grabando los anuncios promocionales de los galardones, que repiten por cuarta vez (aunque no consecutiva) este paraíso natural como escenario.

Guillén Cuervo publicaba esta semana en su Instagram unas imágenes con Torres y la colombiana Carolina Ramírez (ella si que es la auténtica ‘reina del flow’) embarazadísima en una de las playas de arena blanca y agua cristalina que inundan el Caribe mexicano.

El año pasado en Madrid Torres y Ramírez fueron los encargados de la retransmisión de la alfombra roja en vivo vía streaming. El colombiano tiene ya rodaje en estos premios.

Por esa alfombra, el próximo sábado, cuando se celebre la gala en el Teatro Gran Tlachco, pasarán, además de los premiados, muchos invitados, como el argentino Michel Brown, quien ha establecido su hogar en Colombia y triunfa en el mercado colombiano con series como ‘Pálpito’ o ‘Simplemente Alicia’ ambas producciones para Netflix.

Por la parte latina, se espera en Xcaret a Carmen Villalobos (‘Cafe con aroma de mujer’, ‘Hasta que la plata nos separe’) o el mexicano Diego Boneta (‘Luis Miguel: la serie’), el cantante y actor peruano Christian Meier o su compatriota Stephanie Cayo, actual pareja de Alejandro Sanz o Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal.

Entre los españoles el actor Maxi Iglesias, Javier Cámara, Paco León, Belén Rueda o la jovencísima Blanca Soroa (‘Los Domingos’), que opta al premio a la Mejor Interpretación Femenina en un largometraje, y que ha abandonado unos días sus estudios para viajar a México.

Grandes voces del panorama musical internacional se suman además a la gala del cine y las series en español y portugués para poner su voz y su música al servicio de la gran fiesta del audiovisual iberoamericano. Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España) y María Becerra (Argentina) actuarán en directo durante la ceremonia.

El cumpleaños de Evita y un premio «mientras desayunas»

Hoy, Eva Perón hubiera celebrado su cumpleaños. Nos lo ha recordado su compatriota Camila Plaate al recoger su premio a mejor actriz de reparto por ‘Belén’, y también ha rememorado una frase de ella: «Sobre la cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes», en un alegato contra los «traidores y vende patrias» actuales «que nunca van a triunfar».

Un discurso potente que ha suavizado el uruguayo César Troncoso, que al recibir el galardón por su papel en la serie ‘El Eternauta’ ha reconocido que nunca le habían dado un premio «mientras desayunaba», porque el acto de entrega ha sido por la mañana temprano.

Lo cierto es que estos días en Xcaret todo es posible, también ver amanecer escuchando el sonido de los pájaros y cruzarte con dos monos en su camino al otro lado del parque.

Quedan casi 48 horas aún para la gala final de los Premios Platino y la Riviera Maya mexicana se prepara para una noche con mas estrellas de lo habitual. EFE

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