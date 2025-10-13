Los presos palestinos llegan a Gaza y Egipto e Israel dan por concluida su liberación

3 minutos

Gaza, 13 oct (EFE).- El Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de prisioneros palestinos prevista para este lunes tras trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto desde Ramala, adonde habían sido transportados por la mañana.

EFE atestiguó desde el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, la llegada de los cinco primeros autobuses con prisioneros, si bien se espera que más vehículos lleguen en las próximas horas.

«El Servicio de Prisiones de Israel concluye la liberación de terroristas encarcelados de acuerdo con lo pactado para el retorno de los rehenes», informó la institución, que aseguró que los 1.968 presos cuya liberación estaba prevista para hoy, a cambio de los rehenes israelíes, están ya en sus respectivos destinos.

Israel utiliza el término «terroristas» para referirse a cualquier detenido palestino que pudiera haber atacado a israelíes, si bien entre los liberados en Gaza unos 1.718 son personas capturadas durante la guerra y contra las que no se presentaron cargos o sin relación directa con los ataques del 7 de octubre.

De los 250 presos con cadenas perpetuas o de larga duración liberados este lunes, sólo ocho fueron llevados a Gaza. Otros 154 fueron deportados a Egipto y, los últimos 88, distribuidos entre Cisjordania y Jerusalén.

Según el Servicio de Prisiones de Israel, los presos fueron llevados desde distintas cárceles del país a las de Ofer y Ketziot y, una vez se confirmó que los 20 rehenes vivos liberados por Hamás estaban fuera de la Franja, la Cruz Roja inició el traslado de los 1.968 a los distintos destinos.

Miles de personas esperaban este lunes en las afueras del Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, a la llegada de los autobuses cargados de prisioneros que accedieron al enclave a través del paso de Kerem Shalom (en el extremo sureste de Gaza).

Al momento de la llegada de la procesión de cinco autobuses con los presos, la multitud se agolpó contra los vehículos, entre aplausos y palmadas contra la propia chapa de estos.

Los prisioneros, ataviados con el chándal gris que les entregan en las cárceles israelíes, se agolparon en las ventanas de los vehículos, juntándose hasta tres personas con prácticamente la mitad del cuerpo sobresaliendo fuera del bus.

En el Nasser, las autoridades gazatíes dispusieron un enorme espacio con sillas de plástico para que las familias de los presos esperaran para recibirles.

Además, el lugar de la recepción estuvo repleto de equipos de seguridad dispuestos por el Gobierno de Hamás en el enclave (según el Ejecutivo gazatí, se desplegaron a unas 7.000 personas para llevar a cabo las distintas labores para la recepción de los detenidos.EFE

pbj/rcf

(foto) (vídeo)