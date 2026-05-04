Los primeros humanos mantuvieron miles de años patrones comunes para lograr alimento

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Redacción Ciencia, 4 may (EFE).- Los primeros individuos del género Homo mantuvieron durante 400.000 años estrategias eficaces para conseguir alimento y, aunque eran variadas según el contexto, mantenían un patrón común: el acceso temprano a cadáveres de animales y la capacidad de procesarlos exhaustivamente.

Las estrategias de alimentación de los primeros humanos fue el objeto de una investigación encabezada por Frances Forrest, de la Universidad Fairfield (EE.UU), que publica PNAS.

El equipo analizó un conjunto de fósiles de 1,6 millones de años procedentes de la formación Koobi Fora en Kenia, que incluye restos de animales despiezados y asociados a los primeros Homo.

La conclusión principal es que, a lo largo de 400.000 años y en distintas localizaciones, “los primeros individuos que pertenecen al género Homo mantuvieron estrategias eficaces de forrajeo dentro de sus respectivos contextos ecológicos”, indicó a EFE Forrest.

Esas estrategias “lo más probable” es que fueran flexibles y variadas acorde al contexto, en lugar de ser idénticas entre yacimientos, aunque los datos muestran un patrón en el cual -agregó- “los homínidos tenían acceso temprano a los cadáveres de animales y la capacidad de procesarlos exhaustivamente”.

Los restos de animales encontrados constituyen un tipo de dieta rica en nutrientes que “pudo haber desempeñado un papel significativo en el desarrollo y sustento de cerebros grandes, que requieren bastante energía y que suelen asociarse con el éxito evolutivo de los primeros Homo”.

Dentro de la formación Koobi Fora, el equipo estudió el yacimiento FwJj80, donde con análisis zooarqueológicos y tafonómicos se identificaron marcas de desmembramiento, principalmente en restos de antílope, explicó Eimy González-Álvarez, del City College de Nueva York y también firmante del artículo.

Los antílopes son uno de los grupos de animales más abundantes de África Oriental, lo que aumenta sus probabilidades de conservarse en el registro fósil, pero “no podemos descartar la presencia de otros animales en la dieta de los homínidos en este espacio geográfico y temporal”, precisó.

Aquellos primeros Homo tenían comportamientos de caza y de carroñeo agresivo, así como el transporte de extremidades de los cadáveres a lugares de procesamiento y la extracción sistemática de la médula ósea.

Los huesos presentaban pocas marcas de dientes de carnívoros, lo que sugiere que podían hacerse con cadáveres sin apenas competencia por parte de los carnívoros, y el transporte de extremidades revela que se daba prioridad a las secciones de mayor rendimiento y menor esfuerzo.

La formación geológica vinculada al conjunto de restos mostró que los comportamientos de búsqueda de alimento tenían lugar en un entorno adyacente a un río.

Todas esas prácticas son importantes en conjunto, “ya que mejoran el valor nutricional de la dieta”, destacó Forrest.

En el estudio de la evolución humana, los investigadores se ven constantemente limitados por huecos en el registro fósil, indicó González-Álvarez.

Así, el yacimiento FwJj80 es importante porque llena un vacío temporal en la comprensión del comportamiento y ecología de la alimentación de los homínidos, además de proporcionar un punto de comparación adicional con otros yacimientos.

La investigación zooarqueológica se había centrado casi exclusivamente en el capa geológica Okote, mientras el actual estudio lo hizo en la inmediatamente inferior, la KBS, y los restos encontrados demuestra la continuidad en el tiempo de los patrones de aprovechamiento de los cadáveres.

Los restos del estrato KBS también documentan patrones similares a los observados en yacimientos de Tanzania, de 1,84 millones de años, y en otros de Kenia de 2 millones de años, lo que indica que el comportamiento de búsqueda de alimento en los primeros Homo se mantuvo estable a lo largo del tiempo. EFE

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