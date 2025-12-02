Los rusos se niegan a cancelar sus viajes turísticos a Venezuela pese al anuncio de Trump

3 minutos

Moscú, 2 dic (EFE).- Los operadores turísticos rusos no observan anulaciones masivas de las reservas de viajes turísticos a Venezuela pese al anuncio del cierre total del espacio aéreo venezolano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Según los operadores turísticos rusos que pertenecen a la Unión de la Industria Turística de Rusia (RST, por sus siglas en ruso) a día de hoy no se observan devoluciones masivas o anulaciones de las reservas», señaló el servicio de prensa de la institución turística.

A su vez, el vicepresidente de RST, Dmitri Gorin, indicó que no existe necesidad alguna de evacuar de urgencia a los turistas rusos que se encuentran en Venezuela y señaló que estos regresarán en las fechas previstas.

Recordó que los ministerios de Exteriores y de Desarrollo Económico de Rusia no emitieron recomendaciones o limitaciones oficiales para los viajes a la nación caribeña.

Un representante de la compañía Venetur Rusia comentó a la agencia rusa TASS que su país es un destino absolutamente seguro para los turistas rusos y señaló que en la actualidad en la isla de Margarita descansan 97 ciudadanos rusos.

Este domingo el operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, anunció que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela.

Según indicó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, Pegas Touristik informó a las agencias asociadas de que el vuelto Moscú-Porlamar previsto para el lunes fue cancelado y en su lugar se habilitó un vuelo Moscú-Varadero.

ATOR explicó esta decisión por «la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos».

Pegas ofrecerá a los turistas las opciones de hospedarse en hoteles del mismo nivel o incluso de clase más alta en Varadero, o en caso de que no quieran descansar en Cuba, depositar el importe para su uso en futuras reservas.

La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, señaló que los vuelos a Venezuela se restablecerán en cuanto se normalice la situación e informó de que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de todos los turistas rusos que actualmente descansan en Margarita.

El mandatario estadounidense declaró este sábado, a través de su red social Truth, el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.

En este contexto, aerolíneas de varios países han anunciado la cancelación de vuelos a este país.

Venezuela repudió de inmediato “con absoluta contundencia” el mensaje del presidente de EE.UU. y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos. EFE

